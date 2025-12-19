'El Hormiguero' y Pablo Motos se despiden en Antena 3: Esta es la fecha de su regreso a la programación

Este jueves 18 de diciembre, son varios los programas que se han despedido de la audiencia hasta 2026. Es el caso de 'La Revuelta' de David Broncano o 'El Hormiguero' de Pablo Motos.

Así, ambos espacios de access prime time han emitido este jueves sus últimas entregas del año. En el caso de 'El Hormiguero', Pablo Motos ya avanzó la semana anterior que esta sería la última semana del programa antes de tomarse un descanso.

En concreto, 'El Hormiguero' descansará desde el 22 de diciembre hasta el próximo 7 de enero. Durante su ausencia, Antena 3 mantendrá el espacio de 7 y acción en emisión con entregas repetidas como ha sido habitual hasta ahora. Tan solo no emitirá dichas reposiciones en Nochebuena y Nochevieja al ser días en los que cambia la programación.

'El Hormiguero' ha dicho adiós al 2025 con Karlos Arguiñano como invitado después de que este miércoles como ya es tradicional, fuera Cristina Pedroche la que visitó a Pablo Motos para hablar y dar alguna pista sobre el vestido que lucirá el próximo 31 de diciembre en las Campanadas, que por primera vez Atresmedia emitirá en simulcast en Antena 3 y La Sexta.

Después de hacer la habitual tertulia de actualidad de los jueves con Tamara Falcó, Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val, Pablo Motos se dirigía a la audiencia para hacer un nuevo alegato frente al balcón. "Antes de despedirnos, nos vamos de vacaciones y voy a hacer una cosa con vuestro permiso. Llega la navidad y me gustaría compartir con vosotros doce consejos de Navidad que yo me suelo dar a mí mismo", empezaba diciendo el presentador.

Tras ello, daba doce consejos de cara a estas Navidades a sus espectadores. Uno de ellos es que no desfasen y que se olviden de las pantallas y de las redes. "Lo único que tenemos en la vida es tiempo, no gastes todo tu tiempo durante horas y horas mirando pantallas a ningún beneficio. A menos pantallas, mayor felicidad. En nombre de todos los que hacemos 'El Hormiguero' os deseo unas felices fiestas a todos y nos vemos a la vuelta, gracias", concluía.

Con ello, Pablo Motos no ha avanzado la fecha oficial en la que 'El Hormiguero' regresará a la parrilla de Antena 3 con nuevas entregas, pero tal y como ha verificado El Televisero será el miércoles 7 de enero al igual que ocurrirá con 'La Revuelta' de David Broncano en TVE.