Adiós a 'La Revuelta' de Broncano: cesa sus emisiones en 2025 y TVE da un giro a su estrategia en Navidad

'La Revuelta' de David Broncano se despide este jueves, 18 de diciembre por completo de la audiencia antes de tomarse un descanso por Navidades. De esta manera, La 1 emite el último programa del año al igual que 'El Hormiguero'. Eso sí, la cadena pública contará con una estrategia muy diferente a la de Antena 3.

'La Revuelta' regresará a La 1 el próximo 7 de enero. Sin embargo, en su ausencia, La 1 no emitirá reposiciones del programa de David Broncano como hizo las pasadas navidades.

De esta manera, TVE ha decidido cambiar de estrategia como ya hiciera este verano cuando en primer lugar apostó por el fallido 'La garita' y posteriormente por 'Viaje al centro de la tele' para ocupar el hueco de 'La Revuelta'.

Así, entre el 22 de diciembre y el 6 de enero, La 1 no emitirá entregas grabadas del programa de David Broncano. De hecho, el próximo lunes, la cadena pública estrenará 'ARIA, locos por la ópera', el nuevo talent show que presentan Ruth Lorenzo y Juanjo Bona a partir de las 21:40 horas.

Llega el espectáculo más esperado...Puro talento, puro arte... Y conducido por @RuthLorenzo , Juanjo Bona y Mario Marzo.



¡Bienvenidos a 'Aria, locos por la ópera 🗣️🎶'!



⭐️GRAN ESTRENO ⭐️, este lunes, 22 de diciembre, a las 21:40h en @La1_tve.https://t.co/Ozqh4cb1hA pic.twitter.com/vAYXYNOwJr — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) December 18, 2025

Queda por ver entonces cómo quedará configurada la parrilla diaria de access prime time de La 1 y que emitirá en lugar de 'La Revuelta' el resto de días. Mientras, Antena 3 si que seguirá apostando por reposiciones de 'El Hormiguero' y Telecinco mantendrá el lunes y el martes 'La isla de las tentaciones', que se encuentra en plena recta final.