Adiós a 'La Revuelta': El programa de David Broncano desaparece hoy por completo de la parrilla de TVE

Desde su estreno en septiembre de 2024, 'La Revuelta' de David Broncano ha llevado a cabo varias estrategias los días que La 1 emite fútbol en su horario. En la mayoría de ocasiones, el formato producido por El Terrat y Encofrados Encofrasa ha pasado a ocupar el prime time de la cadena pública justo después de los partidos. Pero también en alguna ocasión ha dejado su hueco al fútbol y se ha tomado un breve parón en su emisión.

Y precisamente eso es lo que va a pasar este miércoles. Los espectadores que sintonicen este miércoles La 1 para ver una nueva entrega de 'La Revuelta' se llevarán un chasco pues el formato de David Broncano dejará su hueco a la Copa del Rey.

Así, este jueves, La 1 emitirá a partir de las 21:00 horas el partido en el que el Real Madrid debuta en esta edición de la Copa del Rey enfrentándose al Talavera F.C. en El Prado. Durante el descanso, la cadena ofrecerá una versión reducida del 'Telediario 2' con Pepa Bueno.

Sin embargo, a pesar de lo que ha sido habitual en las últimas ocasiones que ha emitido fútbol, justo después en prime time La 1 ha optado por mantener en emisión 'Hasta el fin del mundo', de modo que David Broncano hará un breve parón en la parrilla de La 1.

Esta noche, después del fútbol, #HastaElFinDelMundo llega a Corrientes (Argentina) en La 1 de TVE 🌎💚 pic.twitter.com/IFChtIx6Xx — La 1 (@La1_tve) December 17, 2025

De esta manera, 'La Revuelta' de David Broncano regresará a La 1 este jueves 18 de diciembre a partir de las 21:45 horas. Por ahora se desconoce si será el último programa del año como es el caso de 'El Hormiguero' o si al faltar este miércoles, el programa se guarda alguna entrega de estreno para el próximo lunes 22 de diciembre.

Así queda la parrilla nocturna de La 1 este miércoles sin 'La Revuelta':

21:00h - Futbol. Copa del Rey: Talavera F.C. - Real Madrid C.F.

23:00h - 'Hasta el fin del mundo' (nuevo programa)

01:35h - 'Más allá del fin del mundo'