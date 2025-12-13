Giro en la programación: TVE cancela la próxima semana una emisión de 'La Revuelta' por esta razón

'La Revuelta' despedirá el año con una última semana de entrevistas marcada por su desventaja con 'El Hormiguero' al contar con una emisión menos. Tal y como ha anunciado RTVE, David Broncano y su equipo se tomarán "un descanso" el próximo miércoles 17 de diciembre, eliminando el espacio de entrevistas de la programación de La 1 con motivo del partido entre el Real Madrid y Talavera de la Reina que se enmarca dentro de la Copa del Rey.

Mientras que 'El Hormiguero' ya ha desvelado el potente plantel de invitados con el que tratará de conservar su liderazgo durante la última semana de 2025, el espacio de David Broncano apostará por su misterio habitual, y en este caso, una cita menos con la audiencia. En lugar de saltar al prime time como ha ocurrido en otras ocasiones, el humorista y su equipo quedan fuera de la programación debido al encuentro deportivo.

El partido entre el Real Madrid y Talavera de la Reina arrancará a las 20:55 de la tarde y se prolongará hasta las 23:00, ocupando así la franja de emisión habitual de 'La Revuelta', que se extiende desde las 21:45 hasta las 23:10 aproximadamente de lunes a jueves. Así, aunque Pablo Motos pierda a su principal competidor del access, tendrá que hacer frente al reclamo del fútbol con su entrevista a Cristina Pedroche, que acudirá al espacio de Antena 3 como cada diciembre.

Por otro lado, 'Hasta el fin del mundo' mantiene su emisión semanal intacta y podría ser uno de los grandes beneficiados si logra aprovechar la elevada cifra de espectadores que suele cosechar La 1 con la retransmisión de partidos de fútbol. El concurso conducido por Paula Vázquez, que afronta ya su séptima etapa, podría revitalizarse con este reajuste y poner remedio a la fuga de espectadores que lleva experimentando desde su estreno a mediados de noviembre.

Y es que, aunque no ha habido anuncio oficial de que 'La Revuelta' encare su última semana de emisiones durante esta semana, lo más probable es que David Broncano siga la fórmula de 'El Hormiguero' e inicie su parón navideño la semana antes de Nochebuena. Así, el humorista sí tendrá que competir el próximo lunes, martes y jueves contra las visitas de Malú, Abraham Mateo y Karlos Arguiñano al espacio de Pablo Motos.