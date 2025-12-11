El equipo de 'La Revuelta' puntualiza una información errónea difundida en el programa con esta rectificación

Este miércoles, 10 de diciembre, David Broncano recibió en 'La Revuelta' la visita de Jordi Hurtado, el veterano presentador de 'Saber y ganar'. Pero antes, el programa de La 1 se vio obligado a hacer "una puntualización" a una información dada la semana pasada durante la visita de Eduardo Casanova y María León.

El director y la actriz acudían a 'La Revuelta' para promocionar su nueva serie sobre el VIH, 'Silencio'. En un momento dado, Casanova mostraba unas pegatinas en las que explicaba que "indetectable es igual a intrasmisible. Es decir, que a día de hoy las personas con VIH que toman una medicación, que es el 96% son indetectables, por tanto, son intrasmisibles".

Estas declaraciones del actor y director fueron recortadas por el equipo de redes sociales del programa. En una publicación de la cuenta de X de 'La Revuelta' escribieron lo siguiente: "Indetectable es igual a intrasmisible. Todo el mundo con VIH en España es indetectable. No puede trasmitir el virus de ninguna de las maneras. Si no se dice esto mucho, se crea un silencio y un estigma muy peligrosos por miedo y rechazo".

Una semana después de aquello, Broncano ha recibido la visita de la viróloga Jara Llenas-García para completar la información sobre prevención ante el VIH. La especialista empezó dejando claro que "es indiscutible, científicamente probado. Quienes tienen VIH y toman tratamiento…no trasmiten el virus por vía sexual".

'La Revuelta' recibe la visita de una viróloga para aclarar una información sobre el VIH

Además, la científica también quiso señalar la importancia de que "todos los que somos, o hemos sido, sexualmente activos", se hagan la prueba del VIH para alcanzar el "riesgo de transmisión cero" en la sociedad. "Cuando sabes lo que tienes, te pones en tratamiento y puedes tener una vida plena", explicó Llenas-García.

"Si no está en tratamiento, no es indetectable y trasmite la infección", volvió a insistir la invitada de 'La Revuelta', destacando la importancia del diagnóstico del VIH para la salud pública. "Si consiguiéramos que todo el mundo se diagnosticase y estuviese en tratamiento, acabaríamos con la epidemia", sentenció la experta.

Y es que este error en la publicación de la cuenta de X de 'La Revuelta' provocó un aluvión de críticas entre los usuarios de esa red social. Ante tal avalancha de comentarios negativos, el programa ha entonado el mea culpa recibiendo la visita de Jara Llenas-García para matizar la información.