El público dicta sentencia a 'Silencio', la serie de Eduardo Casanova en Movistar Plus+, y hay mucha polarización

'Silencio' se ha erigido como una de las propuestas más transgresoras de este 2025 tras su estreno en Movistar Plus+ el pasado 1 de diciembre y el revuelo que ha formado. La miniserie de Eduardo Casanova, que consta de tan solo tres capítulos, ofrece una revisión del universo de los vampiros a través de un cuidado paralelismo entre la pandemia del VIH en España del siglo XX y la Peste Negra del siglo XIV.

Definida como una "tragicomedia provocadora" por algunos y como "un sinsentido absoluto" por otros, la primera serie del director y guionista Eduardo Casanova ha acaparado los focos desde su estreno a golpe de polémica. Y es que, a través de sus cortas entregas, el director mezcla terror, comedia negra, drama social y fantasía en un cóctel que pretende luchar contra el estigma aún presente del VIH en nuestra sociedad.

'Silencio' se centra en la vida de un grupo de vampiras queer que hacen todo lo posible para sobrevivir a las distintas catástrofes que sacuden a la humanidad siglo tras siglo. Entre ellas, la peste negra y el VIH, centrándose en esta última especialmente en la década de los 80 en España. Precisamente, a través de la figura mítica del vampiro, Eduardo Casanova pretende encarnar el estigma social que rodea a los que conviven con VIH o SIDA, la exclusión y los prejuicios sociales que sufren.

La hermandad de vampiras lesbianas que protagoniza el film está encabezada por un reparto repleto de estrellas: desde María León (Triana), Marilola Fuentes (Lilith), Ana Polvorosa (Verónica), Lucía Díez (Malva), pasando por Leticia Dolera (Brianda) y con la participación de Paco León y Omar Ayuso (Felipe) como los únicos papeles masculinos de esta última instancia del universo cinematográfico de Eduardo Casanova que muchos espectadores han definido como "bizarra y kitsch".

Filmada en 16mm para evocar la cinematografía característica del terror clásico de la década de los 70 y 80, 'Silencio' llega como un punto de inflexión en la carrera de Eduardo Casanova. Como ya explicó durante su visita a 'La Revuelta', pese a que la miniserie conserva intacta su pasión por jugar con los extremos, llegando a provocar tanto fascinación como repugnancia con su imaginario, supone su entrada en lo aceptado como 'mainstream' al tratarse de un producto, desde su óptica, más 'soft' y apto para el gran público.

Pues bien, tras su lanzamiento el pasado 1 de diciembre, el público está dando su veredicto en redes sociales y en lugar de un veredicto unánime, el sentimiento de los espectadores ante la última obra de Casanova parece no tener punto intermedio: o lo aman o lo odian.

El periodista Gregorio Belinchón no ha dudado en elogiar el ejercicio del director de apostar por un tono más "clásico" sin perder la locura que a menudo sirve como sello de identidad en su obras. "Esos cuerpos heridos, esa cierta teatralidad, esas habitaciones-altares de religiones egomaníacas, incluso su solemnidad en lo íntimo y en los colores saturados… Todo es Casanova", ha señalado en su reseña de la miniserie para El País.

"Series semejantes a 'Silencio' las hay en todos los cajones de todos los responsables de contenidos de todas las plataformas. Quizá es ahí donde deben estar porque así es el negocio de las series. O quizá no", señala el periodista Alberto Rey en su crítica de 'Silencio' para El Mundo, definiendo la nueva miniserie de Movistar Plus+ como una obra "radical, extrema y temeraria".

Gran división entre los espectadores que han visto ya 'Silencio' en Movistar Plus+

En redes, la opinión sobre 'Silencio' se encuentra completamente polarizada entre quiénes la consideran "un bodrio" o un producto "fresco y provocador" digno del hype que se ha creado a su alrededor. "No es de vampiros pero sí, no es gótica ni pop pero también, la banda sonora es brutal, el elenco se sale y el guion es fino y largo como pocos… No te la pierdas, las vas a ver dos veces", ha recomendado un usuario de X.

#Silencio es una serie fantástica



No es de vampiros pero sí, no es gótica ni pop pero también, la banda sonora es brutal, el elenco se sale y el guión es fino y largo como pocos...



no te la pierdas... porque la vas a ver dos veces pic.twitter.com/OReov6jy29 — Enrique Martín (@eMartinSerra_NO) December 6, 2025

Sin embargo, hay a quién la premisa de las vampiras LGTBQ que luchan por sobrevivir al VIH no le ha convencido demasiado. "Me ha gustado la mamarracheria de sus diálogos y sus referencias tan actuales pero el resto, meh. Demasiado directa en cuanto a su mensaje. Un experimento", ha señalado otro usuario de la plataforma. "Miniserie mala de solemnidad cuyo visionado es mejor evitar. Un 3", ha sentenciado otro espectador poco satisfecho.

¡Qué maravilla me ha parecido la miniserie #Silencio!



A mí personalmente me gusta mucho todo lo que hace Eduardo Casanova, pero no me esperaba esta tragicomedia tan fresca y provocadora. pic.twitter.com/EBY5PBo9n1 — El club del cine (@ElClubDelCine13) December 3, 2025

Vista la miniserie #Silencio en Movistar:



✅ Lo mejor: son solo 3 episodios de poco más de 15 minutos cada uno.

❌ Lo peor: todo lo demás. pic.twitter.com/DRa4zWp1A5 — Javier Gómez (@Javier_Firenze) December 2, 2025

Pues ya está disponible en @MovistarPlus #Silencio de @eduardocasanov mini serie sobre vampiras tan graciosa como emotiva. Se ve en un suspiro y engancha. Está filmada que quita el hipo, visualmente es fascinante y tiene unos diálogos muy ingeniosos. Trata temas como las ets, el pic.twitter.com/LHlvhAmAGd — Santi Serrano (@SantiSerranoSed) December 2, 2025

#Silencio es extraña como ella sola.

Está claro que todo lo que toca Casanova se convierte en algo único e irreverente.

Me ha gustado la mamarracheria de sus diálogos y sus referencias tan actuales pero el resto, meh.

Demasiado directa en cuanto a su mensaje.

Un experimento. pic.twitter.com/TH0S0j6bnW — Guilty Remnant (@MikelMetal) December 1, 2025

Pues me acabo de ver #Silencio de #EduardoCasanova y me ha parecido bastante buena.

A mis amigos no se la voy a recomendar, por supuesto.😅😂 pic.twitter.com/mYT5vJ33P6 — Paco (@Ptx_Cdvll) December 3, 2025

📺 El bodrio que es #Silencio de @MovistarPlus no tiene nombre… menos mal que eran 3 capítulos cortísimos. Creo que no he sacado ninguna conclusión del tema 😳😳 — Gerardo Redondo Díaz (@geredondodiaz) December 9, 2025

El mundo bizarro de Eduardo Casanova llega al sinsentido absoluto en #Silencio . Esta miniserie sobre vampiras lesbianas y VIH con toques kitsch me deja perplejo, aburrido y pidiendo la hora. Miniserie mala de solemnidad cuyo visionado es mejor evitar. Un 3 pic.twitter.com/8pxdfWCiO4 — Aureli Del Pozo (@Aureli_DelPozo) December 2, 2025

Muy interesante #Silencio. Eduardo Casanova consigue equilibrar su universo con lo que cuenta de manera más natural que nunca en un ejercicio de género valiente y comprometido. Las actrices están maravillosas, especialmente María León. pic.twitter.com/Wu1Vgabox2 — Txe Lop (@tendedero) December 6, 2025

Hagan caso a Santi y quítense los prejuicios hacia Eduardo Casanova, que la serie es cojonuda. Y cortita. En menos de una hora está vista. #Silencio https://t.co/x9JLILtYGV — El Cinéfago🐦 🇮🇨 Gerardo MAGRO🍆 (@ElCinefago) December 2, 2025

Me he suscrito a Movistar para ver "El último arrebato" y ya de paso he visto #Silencio de Eduardo Casanova. No vais a dar crédito. Es la mayor mierda que he visto en mucho tiempo. — David (@unenfantquireve) December 7, 2025

#Silencio está genial 100% recomendable, creo que trata muchos temas profundos de una forma que no sé si todos serán capaces de entenderlo. Chapó @eduardocasanov y sobre todo a ese elenco de actrices!!! pic.twitter.com/P1qdexMSwZ — Alesander Gómez (@Alesandergo) December 1, 2025

Ahhh, pues bien la miniserie de Eduardo Casanova sobre el sida y con vampiros. Me ha gustado mucho, sobre todo la actuación de María León. Se llama #Silencio y está en Movistar +. Además es cortita. pic.twitter.com/M44KQTeXu2 — Cassandra dice (Te Llamaré Viernes)🔻🏳️‍⚧️💢💚 (@SantosRueda82) December 1, 2025

#Silencio

Una miniserie interesante, tan solo 3 episodios de 15 minutos, unos dialogos que sonaban absurdos, pero una buena historia de 🦇 vampiros. https://t.co/hTX7lKSnsu — Steve W. Mogrovejo (@SteveMogrovejo) December 6, 2025

.@MovistarPlus la serie #Silencio se ve SÚPER RÁPIDO en menos de 5 minutos apagas y la das por vista https://t.co/oV0sdmrHNn — PituLAJ_Oficial🕯 (@pitu_LAJ) December 8, 2025