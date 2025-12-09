El público dicta sentencia a 'Silencio', la serie de Eduardo Casanova en Movistar Plus+, y hay mucha polarización

'Silencio' se ha erigido como una de las propuestas más transgresoras de este 2025 tras su estreno en Movistar Plus+ el pasado 1 de diciembre y el revuelo que ha formado. La miniserie de Eduardo Casanova, que consta de tan solo tres capítulos, ofrece una revisión del universo de los vampiros a través de un cuidado paralelismo entre la pandemia del VIH en España del siglo XX y la Peste Negra del siglo XIV.
Definida como una "tragicomedia provocadora" por algunos y como "un sinsentido absoluto" por otros, la primera serie del director y guionista Eduardo Casanova ha acaparado los focos desde su estreno a golpe de polémica. Y es que, a través de sus cortas entregas, el director mezcla terror, comedia negra, drama social y fantasía en un cóctel que pretende luchar contra el estigma aún presente del VIH en nuestra sociedad.
'Silencio' se centra en la vida de un grupo de vampiras queer que hacen todo lo posible para sobrevivir a las distintas catástrofes que sacuden a la humanidad siglo tras siglo. Entre ellas, la peste negra y el VIH, centrándose en esta última especialmente en la década de los 80 en España. Precisamente, a través de la figura mítica del vampiro, Eduardo Casanova pretende encarnar el estigma social que rodea a los que conviven con VIH o SIDA, la exclusión y los prejuicios sociales que sufren.
La hermandad de vampiras lesbianas que protagoniza el film está encabezada por un reparto repleto de estrellas: desde María León (Triana), Marilola Fuentes (Lilith), Ana Polvorosa (Verónica), Lucía Díez (Malva), pasando por Leticia Dolera (Brianda) y con la participación de Paco León y Omar Ayuso (Felipe) como los únicos papeles masculinos de esta última instancia del universo cinematográfico de Eduardo Casanova que muchos espectadores han definido como "bizarra y kitsch".
Filmada en 16mm para evocar la cinematografía característica del terror clásico de la década de los 70 y 80, 'Silencio' llega como un punto de inflexión en la carrera de Eduardo Casanova. Como ya explicó durante su visita a 'La Revuelta', pese a que la miniserie conserva intacta su pasión por jugar con los extremos, llegando a provocar tanto fascinación como repugnancia con su imaginario, supone su entrada en lo aceptado como 'mainstream' al tratarse de un producto, desde su óptica, más 'soft' y apto para el gran público.
Pues bien, tras su lanzamiento el pasado 1 de diciembre, el público está dando su veredicto en redes sociales y en lugar de un veredicto unánime, el sentimiento de los espectadores ante la última obra de Casanova parece no tener punto intermedio: o lo aman o lo odian.
El periodista Gregorio Belinchón no ha dudado en elogiar el ejercicio del director de apostar por un tono más "clásico" sin perder la locura que a menudo sirve como sello de identidad en su obras. "Esos cuerpos heridos, esa cierta teatralidad, esas habitaciones-altares de religiones egomaníacas, incluso su solemnidad en lo íntimo y en los colores saturados… Todo es Casanova", ha señalado en su reseña de la miniserie para El País.
"Series semejantes a 'Silencio' las hay en todos los cajones de todos los responsables de contenidos de todas las plataformas. Quizá es ahí donde deben estar porque así es el negocio de las series. O quizá no", señala el periodista Alberto Rey en su crítica de 'Silencio' para El Mundo, definiendo la nueva miniserie de Movistar Plus+ como una obra "radical, extrema y temeraria".
Gran división entre los espectadores que han visto ya 'Silencio' en Movistar Plus+
En redes, la opinión sobre 'Silencio' se encuentra completamente polarizada entre quiénes la consideran "un bodrio" o un producto "fresco y provocador" digno del hype que se ha creado a su alrededor. "No es de vampiros pero sí, no es gótica ni pop pero también, la banda sonora es brutal, el elenco se sale y el guion es fino y largo como pocos… No te la pierdas, las vas a ver dos veces", ha recomendado un usuario de X.
Sin embargo, hay a quién la premisa de las vampiras LGTBQ que luchan por sobrevivir al VIH no le ha convencido demasiado. "Me ha gustado la mamarracheria de sus diálogos y sus referencias tan actuales pero el resto, meh. Demasiado directa en cuanto a su mensaje. Un experimento", ha señalado otro usuario de la plataforma. "Miniserie mala de solemnidad cuyo visionado es mejor evitar. Un 3", ha sentenciado otro espectador poco satisfecho.
