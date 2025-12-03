Eduardo Casanova no se reprime este golpe a TVE desde 'La Revuelta' de Broncano: "Como rojo lo eché en falta"

Este martes, 2 de diciembre, David Broncano ha recibido en 'La Revuelta' a Eduardo Casanova y a María León. Ambos han acudido a presentar 'Silencio', una miniserie de terror de Movistar Plus+ que dirige Casanova y en la que se reflexiona sobre como es convivir con el estigma del VIH en el 2025.

A raíz de esto, el director aprovechó su presencia en el programa de La 1, para lanzar un importante alegato: "Quiero poner esta pegatina que explica que indetectable es igual a intransmisible. Es decir, que las personas a día de hoy con VIH que toman una medicación, que es el 96%, son indetectables y, por lo cual, son intransmisibles". Y es que, según explicó, el 96% de los españoles que tienen el VIH están en tratamiento.

Por su parte, María León advirtió de que no solo los hombres homosexuales pueden contraer el VIH: "Ha subido muchísimo el contagio en mujeres, por eso es importante que se revisen". Ante la duda de Broncano, quien reconoce que confunde el sida con el VIH, Eduardo Casanova explicó la diferencia: "El VIH y el sida son dos cosas completamente diferentes".

Según informó el director, "el VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana y el sida es la enfermedad que adquieres si no tomas la medicación durante mucho tiempo". "Puedes tener VIH y no tener sida", añadió el presentador. A lo que su invitado respondió que "sí, de hecho, el porcentaje de personas con sida es prácticamente inexistente en España". No obstante, quiso dejar claro que, a día de hoy y afortunadamente, "el sida tampoco te mata. Es una enfermedad con la que puedes vivir perfectamente tomándote una pastilla".

La crítica de Eduardo Casanova a TVE

Antes de finalizar su alegato, Eduardo Casanova quiso hacer una importante reflexión: "Esto, si no se dice mucho, lo que crea es un silencio y un estigma muy peligroso porque genera miedo y rechazo. Ha evolucionado lo clínico, pero lo social no mucho".

Movistar Plus+ estrenó 'Silencio' este lunes 1 de diciembre, coincidiendo con el Día Internacional de la Lucha contra el Sida. Precisamente este fue el motivo por el cual Eduardo Casanova no dudó en lanzar un reproche y una crítica a la televisión pública: "Mira que yo soy de TVE, que soy rojo, pero eché en falta un lacito rojo".

Y es que, a diferencia de en otras ocasiones, como el Día de la Mujer, en el que suele aparecer un lazo morado en la parte superior de la pantalla, esta vez TVE no colocó ningún lazo, algo que lamentó el director. Pese a que, como él mismo reconoce, es un gran seguidor de la TVE actual.