¿Quién es es el invitado que va hoy a 'La Revuelta' de David Broncano este martes 2 de diciembre?

Tras abrir la semana de la mano de Luis Tosar y la cantante internacional Jeanette, 'La Revuelta' regresa este martes con más sorpresas. David Broncano se reencontró este lunes con el actor para descubrir todos los detalles sobre 'Golpes', la nueva película que protagoniza y que llegará a los cines el próximo 5 de septiembre. Por otro lado, la intérprete británica fue la encargada de despedir la noche con una actuación en directo de su éxito 'Por qué te vas'.

La visita del actor y la cantante al espacio de TVE se tradujo en un 12.1% de 1.609.000 espectadores, arrancando la semana con una victoria sobre 'El Hormiguero' que consiguió un 12.2% de share y 1.607.000 espectadores con la entrevista a Javier Veiga y Guillermo Francella. En Telecinco ,'La isla de las tentaciones 9' anotó un 11.8% de cuota de pantalla en su franja express con 1.548.000 seguidores.

El invitado de David Broncano de este martes en 'La Revuelta'

¿Pero quién visita hoy, martes 2 de diciembre 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a Sonsoles Ónega y Verónica Sánchez, que acudirán al espacio de Antena 3 para presentar la adaptación televisiva de 'La hijas de la criada', la novela de la presentadora que le valió el Premio Planeta en 2023. Por su parte, David Broncano podría dar la bienvenida a la Navidad este martes con la visita de David Bisbal.

El cantante continúa inmerso en la promoción de su gira de conciertos navideña 'Todo es posible en Navidad Tour', que finalizará el próximo 23 de diciembre en Palau Sant Jordi de Barcelona. Así, el de Almería continúa la estela de éxito que inició el año pasado con la publicación de su primer álbum de villancicos, el cual interpretará sobre los escenarios un año después de su lanzamiento.

Se trataría de la primera visita del artista al espacio de David Broncano, ya que el curso pasado Bisbal escogió 'El Hormiguero' para presentar su nuevo navideño. De igual manera, el intérprete fue una de las estrellas que pasó por el plató de Antena 3 la semana pasada, por lo que el humorista podría repetir invitado con Pablo Motos una vez más antes de sus vacaciones de Navidad.