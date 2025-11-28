Las inesperadas palabras de Broncano a Feijóo en 'La Revuelta': "Nunca pensé que íbamos a decir esto en este programa"

El escritor Javier Cercas ha acudido por primera vez a 'La Revuelta' este jueves acompañado de Eduard Fernández para presentar 'Anatomía de un instante', la ficción de Movistar Plus+ basada en su novela sobre el 23F. Y a mitad de la entrevista, David Broncano no ha dudado en bromear sobre el garrafal error de Alberto Núñez en el Congreso de los Diputados cuando trató de mencionar a la serie para lanzar un dardo contra Pedro Sánchez.

"¿Habéis visto lo que ha pasado en el Congreso? Que se ha intentado hacer un chiste con la serie y no ha salido", comenzaba explicando el conductor de 'La Revuelta', recordando el lapsus del líder de los populares de esta semana cuando se trabó al tratar de leer 'Anatomía de un instante' desde su escaño, quedándose sin tiempo para completar su frase porque cortaron su micrófono.

David Broncano no se corta al repasar el error de Feijóo al mencionar 'Anatomía de un instante' en el Congreso: "Lo he pasado mal"

Así, David Broncano no se ha cortado en confesar la vergüenza ajena que vivió cuando vio por primera vez el embarazoso momento. "Yo lo he pasado mal, genuinamente como cómico lo peor que te puede pasar es trabarte con la palabra donde vas a hacer el chiste, dices una letra mal y el chiste ya no es gracioso", ha reconocido el presentador.

"Yo es de las peores veces que lo he pasado por Feijóo", insistía el humorista tras repasar el clip del momento junto a sus invitados de la noche, que no pudieron contener la risa. "Se trabó en la primera", ha señalado con sorna el protagonista de la película. "Lo duro es que le cierran el micro", comentaba Sergio Bezos desde su puesto.

"Tienen que poner otra vez a Rajoy, ese sí que hacía buenos chistes", sugería entonces Grison entre risas mientras David Broncano recuperaba un tono serio para comentar el incidente. "Ya independientemente de todo es conmovedor, le cierran el micro y él mira para abajo diciendo 'me volví a equivocar...", señalaba sin poder contener la risa de nuevo.

"La están empezando a escribir creo, 'Anatopoc", bromeaba entonces Eduard Fernández, replicando lo que se pudo escuchar decir al líder de los populares. "Nunca pensamos que íbamos a decir esto en este programa pero desde aquí mi apoyo a Alberto", ha terminado subrayando el conductor de 'La Revuelta'. "Tú, qué cabrón, que ya estás abriendo camino para cuando se vaya el Pedro", señalaba entre risas Grison, sin dar crédito a las palabras de su compañero.