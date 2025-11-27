¿Quién es el invitado que acude hoy a 'La Revuelta' de David Broncano este jueves 27 de noviembre?

Tras recibir una vez más a Alba Flores, 'La Revuelta' se prepara para cerrar la semana por todo lo alto con sus invitados sorpresa de este jueves. David Broncano se reencontró la actriz este miércoles para descubrir todos los detalles sobre 'Flores para Antonio', el documental sobre la vida y obra de Antonio Flores que llega a los cines este próximo viernes 28 de noviembre.

La visita de la vieja amiga del programa se tradujo en un 12.3% de share y 1.590.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' consiguió firmar un 14.8% de share y 1.918.000 espectadores gracias a la visita de David Bisbal. Por su parte, 'La isla de las tentaciones 9' cosechó un 11.6% de cuota de pantalla y 1.484.000 espectadores en su tercera y última emisión de la semana.

Los invitados de David Broncano de este jueves en 'La Revuelta'

¿Pero quién visita hoy jueves, 27 de noviembre 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a Dabiz Muñoz, que regresa al espacio de Antena 3 para presentar su nuevo proyecto: su primer comic titulado XOTIME, disponible el próximo 24 de noviembre. Por su parte, David Broncano recibirá a "dos señores y una niña".

Esa fue la pista que el humorista dio a principios de semana cuando, como ya viene siendo costumbre, adelantó "por orden de Pedro Sánchez" la lista de invitados de toda la semana. Al contrario que durante su primera temporada en TVE, 'La Revuelta' está probando nuevas fórmulas para intentar arrebatar el liderazgo a Pablo Motos, y prescindir del secretismo de sus invitados está siendo una de ellas.

Y aunque David Broncano adelantó la visita de Luz Casal y Alba Flores para el martes y miércoles respectivamente, en el caso de la última entrevista de la semana, tan solo avanzó que sería un trío conformado por dos adultos y una niña.