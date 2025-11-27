Alba Flores se plantó con firmeza en 'La Revuelta' y declinó esta pregunta de Broncano: "No es el momento"

Este miércoles, 26 de noviembre, Alba Flores visitó 'La Revuelta' para presentar 'Flores para Antonio', el documental que ha realizado sobre su padre, Antonio Flores. A través de vídeos inéditos, la nieta de 'La Faraona' muestra cómo era el cantante en la intimidad, así como en su trayectoria musical.

Uno de los momentos más duros de la entrevista fue cuando la actriz le contó a David Broncano el ritual que hizo cuando cumplió 33 años, edad con la que murió su padre, en 1995. "¿Qué edad tenía él cuando murió?", le preguntó el presentador. A lo que ella contestó que "33". "Claro, eres mayor que él. ¿Eso te afecta de alguna manera?", quiso saber el jienense. "Totalmente, tuve que hacer un ritual", reconoció la invitada.

Acto seguido, procedió a explicar en qué consistió ese ritual: "Hice una cosa muy sencilla: una tarta sacher y le dije a mi familia que necesitaba que sopláramos todas las velas juntas, compartirla y que de alguna manera me acompañaran para darme permiso para vivir más que mi padre".

Hacia el final de la entrevista, llegó el momento de las preguntas clásicas del programa: cuánto dinero tiene en el banco y relaciones sexuales que ha tenido en el último mes. En cuanto a la primera cuestión, Alba Flores contestó que tiene el capital suficiente para comprarse un piso en Usera (Madrid). Ante esta respuesta, Sergio Bezos desveló que una vivienda en este distrito de la capital no baja de 300.000 euros, lo que dio una idea aproximada del dinero que tiene la actriz en su cuenta bancaria.

Alba Flores se niega a contestar a la pregunta del sexo

A continuación, llegó el momento de las relaciones sexuales, y fue entonces cuando la protagonista de 'La casa de papel' se negó en rotundo a contestar. "Esa pregunta no la voy a contestar", le dejó claro a Broncano. Y es que tenía un motivo de peso, estaba "protegiendo a una persona". "Es que en esta pregunta hay más gente implicada", reconoció Grison, dándole así la razón.

Aunque Alba Flores sí que confesó estar pasando por una "separación reciente": "Hay que proteger a la gente", volvió a alegar para no responder a la pregunta. Finalmente, el presentador empatizó con ella: "Es totalmente entendible. Me parece muy razonable". "No es el momento", aseguró la invitada, quien le hizo una promesa, entre risas: "La próxima vez que venga te lo cuento todo".