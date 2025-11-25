Incredulidad en 'La Revuelta' de Broncano por quién se ha colado entre el público en la entrevista a Luz Casal

Luz Casal ha acudido por primera vez a 'La Revuelta' este martes para presentar 'Me lo voy a permitir' su nuevo álbum de estudio y ha terminado sorprendiendo al público con una inesperada invitada sorpresa. La cantante se encontraba explicando a David Broncano el significado de una de las canciones de su nuevo trabajo, 'Nada es imposible', cuando de entre el público apareció un rostro conocido del programa que se llevó un aluvión de aplausos.

Hacia el final de la noche, la intérprete, que ya había desgranado la mayoría de detalles sobre su decimoctavo trabajo discográfico, se ha sincerado sobre la influencia que 'La Revuelta' había tenido en una de las canciones de su reciente trabajo. "La canción 'Nada es imposible' arranca en este programa, cuando veo a una chica de nombre Noah contar su experiencia", ha comenzado explicando la artista.

Noah Higón aparece por sorpresa entre el público de 'La Revuelta' y presenta su proyecto con Luz Casal

Ha sido entonces cuando David Broncano ha recordado a Noah Higón, la joven que aprovechó su paso por 'La Revuelta' a principios de año para visibilizar su historia de resiliencia viviendo con 7 enfermedades raras. "Creo que viene dentro de un mes otra vez a contar cómo ha pasado el año, le tenemos mucho cariño y le mandamos un abrazo porque es la mejor", señalaba el presentador a continuación entre aplausos, adelantando el regreso de la joven al programa.

"Me quedé flasheada por la naturalidad con la que contaba toda su problemática, su vida, la franqueza de 'estoy llena de costuras', la belleza física y ya el remate fue cuando dijo 'para mí nada es imposible'. Fue mi late motiv en la vida", ha continuado explicando la cantante, confesando el impacto que tuvo en ella esa entrevista. "Dije esto es una barbaridad, me quedé conmocionada", ha sentenciado.

Ha sido entonces cuando la artista ha explicado el mensaje detrás de la canción de su último disco. "Al día siguiente escribí 'Desde qué nací estoy a prueba' y tenía clarísimo que al desarrollar esa letra y demás tenía que tener ese título y tenía que estar reflejado de manera no dramática la historia de Noah", ha explicado la invitada de este martes en 'La Revuelta', desvelando que la joven participa en el vídeo.

Entonces, cuando David Broncano se disponía a mostrar un adelanto del vídeo en pantalla, alguien del equipo del programa le ha alertado sobre la presencia de la joven entre el público. "¿Está Noah? ¿Dónde? Y se ha callado... está callada ahí", ha preguntado el presentador sorprendido al ver a Noah Higón en las butacas del teatro. "¿Tú sabías que estaba ahí?", le ha preguntado a la artista.

"Yo sí", confesaba Luz Casal entre risas, desvelando la inesperada sorpresa que tenía guardada para la recta final de 'La Revuelta'. "Imagínate que te llama Luz Casal y te dice que te ha escrito una canción", explicaba a continuación la joven, que revolucionó las redes sociales con su mensaje de superación durante su paso por el programa en enero de este año.

"Era imprescindible para mí, tener a Noah era darle el punto definitivo a la canción", ha aseverado Luz Casal, fundiéndose en un abrazo con la inesperada invitada. "Es una persona maravillosa que solo ha puesto facilidades, solo quiero darle las gracias por coger esos imposibles que a mí me han acompañado toda la vida. Creo que representa a muchísima gente esta canción, a las pruebas me remito", terminaba señalando Noah.