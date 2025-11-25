Jorge Ponce genera debate con este vídeo de 'La Revuelta' que deberían ver los que piden que vuelva el franquismo

Jorge Ponce ha regresado a 'La Revuelta' este lunes más alarmado que de costumbre, dejando a un lado su sección habitual a pie de calle por la Gran Vía para visibilizar una importante amenaza: el aumento del franquismo entre los más jóvenes. A través de un sketch lleno de ironía, el colaborador de David Broncano ha propuesto su particular solución para que la democracia cale entre las nuevas generaciones.

"Me he quedado un poco preocupado con lo de la democracia", ha comenzado subrayando el malagueño ante los resultados de la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, que advierte cómo un 20% de los jóvenes españoles de entre 18 y 24 años tienen una percepción positiva de la dictadura franquista, así como un 17% que piensa que la democracia actual es peor que la dictadura.

Jorge Ponce lanza un mensaje a los jóvenes desencantados con la democracia: "Pensáis que es solo una urna, pero es una máquina del tiempo"

Así, Jorge Ponce se dirigía con sorna a los espectadores más jóvenes con una sentencia sobre su visión escéptica de la democracia. "Lo que podemos hacer es probar la dictadura y si no convence se le dice al dictador: Señor, al final no nos gusta la dictadura, ¿Nos devuelve la democracia, por favor?", comentaba el colaborador entre risas del público antes de mostrar su peculiar iniciativa para promover que "la democracia mola".

Ha sido entonces cuando 'La Revuelta' ha mostrado un elaborado sketch en el que el malagueño aconseja a dos jóvenes desencantados con la democracia. "Vosotros a lo mejor pensáis que esto es solo una urna, pero es una máquina del tiempo. Real que metes el voto y puedes cambiar el futuro del país", ha señalado en un intento de replicar la jerga de la generación Z.

Y Jorge Ponce no se ha cortado al enumerar una serie de rostros famosos para poner cara a la democracia: desde Juan Magán y Toñi Moreno hasta Vicente del Bosque, Mónica Cruz o Jordi Cruz. "Además si te suscribes ahora a democracia, podrás disfrutar de un sistema que, aunque imperfecto, permite que sea el pueblo quién decide su futuro", terminaba señalando el colaborador antes de animar a la audiencia a grabar un Tik Tok coreografiado para apoyar la democracia.

En cuestión de minutos, las redes se han inundado de aplausos y reacciones ante la iniciativa de 'La Revuelta' para intentar frenar desde el humor la "nostalgia" de la dictadura. "Resulta que la mejor campaña por la democracia dirigida a los jóvenes la ha hecho Jorge Ponce. Leyenda", ha escrito un espectador del espacio de La 1 en X. "Buenísimo Jorge Ponce haciendo pedagogía sobre la diferencia entre dictadura y democracia. TVE servicio público", ha escrito otro.

Buenisimo Jorge Ponce haciendo pedagogía sobre la diferencia entre Dictadura y DEMOCRACIA.

Se necesitan muchos vídeos didácticos para la juventud desorientada.

TVE servicio público 👉 #LaRevuelta — Anna 🇵🇸 🔻🐕 🌴 (@AnnaGF16) November 24, 2025

Al final, resulta que la mejor campaña por la democracia dirigida a los jóvenes la ha hecho Jorge Ponce en #LaRevuelta. Leyenda 😂 pic.twitter.com/2Ul48vyjpo — Jordi Sarrión-Carbonell (@sarrioncarbo_) November 24, 2025

Jorge Ponce es un genio. En pie en casa aplaudiendo su video sobre la democracia. Brutal. — Rafa SadMor (@rafasadmor7) November 24, 2025

Ea pues ya está, Jorge Ponce ha salvado la democracia 🤣🤣#LaRevuelta — BlueDigitalMary (@Ashintota) November 24, 2025

Jorge Ponce es historia de este país. — Manu Yagüe 🚜 (@ManuYawin) November 24, 2025

Ponce y la Democracia#LaRevuelta



Mis impuestos bien pagados — 🇵🇸 (@ts1403) November 24, 2025

Los jóvenes estamos confusos de este país , viva a la democracia 👏🏻#LaRevuelta https://t.co/85WL6tPoRt — Jose y EvaRCD🍍GZ!! (@josedeportivoss) November 24, 2025

Ponce, genial como siempre 😃 https://t.co/YDA2UgTlkh — Mina Polidori (@MMontemayor9) November 24, 2025

Para algunos jovencitos confusos de este país https://t.co/XOhEolfON7 — Guajapen (@jesmus18) November 24, 2025