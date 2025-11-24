Atronadora reacción a 'La Revuelta' por lo que ha hecho Broncano con los actores gitanos de la Cañada Real 

'La Revuelta' ha adoptado un tono más serio para su primer programa de la semana este lunes al recibir a los protagonistas de 'Ciudad sin sueño', el largometraje que trata de visibilizar el drama que los vecinos de la Cañada Real viven en Madrid tras casi seis años sin suministro eléctrico. David Broncano ha entrevistado al elenco de actores no profesionales formado por Chule, Toni y Sulami, que han plasmado su experiencia viviendo en el asentamiento en este western.
La reivindicación del abandono y la marginalidad que los vecinos de la Cañada Real llevan sufriendo durante décadas ha estado presente desde el inicio de la noche, cuando el más joven del elenco, Toni, le ha dado su regalo al presentador. "Es un foco, pero sin gas para que veas como se apaña la gente sin gas, sin luz y sin nada para estar en casa, apañarse y todo", ha señalado entre aplausos el joven, que protagoniza el film.
David Broncano recibe a los protagonistas de 'Ciudad sin sueño', la película sobre la vida en la Cañada Real de Madrid
"Es escandaloso que haya tantas familias ahí sin luz durante tantos años, así que esperamos que se solucione pronto", ha sentenciado rápidamente entre aplausos el conductor de 'La Revuelta' antes de que Sulami tomase la palabra para responder a la acogida general de la película. "La verdad es que ha sido bastante importante estar ahí. Estoy muy orgullosa de que hayan visto que no es solo que la Cañada esté sin luz, que también estamos nosotros", ha comenzado explicando.
"Hay gente con sus problemas, con su vida y están apoyando mucho la película. También somos personas y nos tienen que ver", sentenciaba la protagonista de 'Ciudad sin sueño', que se alzó con el galardón a Mejor ópera prima en el Festival internacional de Cine de Almería entre otros galardones que continúa acumulando. Y la respuesta en redes no se ha hecho esperar.
Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram