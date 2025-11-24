Atronadora reacción a 'La Revuelta' por lo que ha hecho Broncano con los actores gitanos de la Cañada Real 

'La Revuelta' ha adoptado un tono más serio para su primer programa de la semana este lunes al recibir a los protagonistas de 'Ciudad sin sueño', el largometraje que trata de visibilizar el drama que los vecinos de la Cañada Real viven en Madrid tras casi seis años sin suministro eléctrico. David Broncano ha entrevistado al elenco de actores no profesionales formado por Chule, Toni y Sulami, que han plasmado su experiencia viviendo en el asentamiento en este western.

La reivindicación del abandono y la marginalidad que los vecinos de la Cañada Real llevan sufriendo durante décadas ha estado presente desde el inicio de la noche, cuando el más joven del elenco, Toni, le ha dado su regalo al presentador. "Es un foco, pero sin gas para que veas como se apaña la gente sin gas, sin luz y sin nada para estar en casa, apañarse y todo", ha señalado entre aplausos el joven, que protagoniza el film.

"Es escandaloso que haya tantas familias ahí sin luz durante tantos años, así que esperamos que se solucione pronto", ha sentenciado rápidamente entre aplausos el conductor de 'La Revuelta' antes de que Sulami tomase la palabra para responder a la acogida general de la película. "La verdad es que ha sido bastante importante estar ahí. Estoy muy orgullosa de que hayan visto que no es solo que la Cañada esté sin luz, que también estamos nosotros", ha comenzado explicando.

'Ciudad sin sueño', la película rodada en la Cañada Real premiada en Cannes 🎬 #LaRevuelta pic.twitter.com/6zsHZPCvOt — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 24, 2025

"Hay gente con sus problemas, con su vida y están apoyando mucho la película. También somos personas y nos tienen que ver", sentenciaba la protagonista de 'Ciudad sin sueño', que se alzó con el galardón a Mejor ópera prima en el Festival internacional de Cine de Almería entre otros galardones que continúa acumulando. Y la respuesta en redes no se ha hecho esperar.

Hoy estoy especialmente orgullosa de qué parte de mis impuestos paguen la tele pública. #LaRevuelta hablando en prime time de que en La Cañada Real, Madrid hay 8000 personas, la mitad niños que van a pasar su sexto invierno sin electricidad. @LaRevuelta_TVE — esterete 🌾🔻 (@esterete) November 24, 2025

Se habla del asentamiento ilegal más grande de Europa, dignificando a sus habitantes y su modo de vida.



Bravo por #LaRevuelta que lleva a la pública un abandono institucional inadmisible y traer a actores gitanos no profesionales 👏🏼 pic.twitter.com/4X3T9YePMl — Maite con i latina🔻♀️ 🇵🇸 🌻 (@MaiteMNa) November 24, 2025

Casi 2.000 niños llevan sin luz en la Cañada Real desde hace 6 años



Muy bien #Larevuelta @LaRevuelta_TVE acordándose de toda esta gente que sufre un gran #apagón



Son personas, y merecen luz pic.twitter.com/IJoOv96eUd — Maite con i latina🔻♀️ 🇵🇸 🌻 (@MaiteMNa) November 24, 2025

Se hace raro ver a personas romanís en la televisión sin que caigan en el tópico o en el discurso de odio. Y eso que forman parte de nuestra sociedad. Eso indica el racismo y la negación del espacio. Bien por tener representación y denunciar el abandono institucional #larevuelta — Kaos (@Cuerpopae) November 24, 2025

Que importante que hoy en #LaRevuelta se visualice al pueblo gitano, el segundo grupo más grande de personas víctimas del Holocausto: entre medio millón y 1 millón de romaníes fueron asesinados por los nazis.

El franquismo también los persiguió, especialmente a las mujeres 👇🏻 pic.twitter.com/icZvw52s3b — Maite con i latina🔻♀️ 🇵🇸 🌻 (@MaiteMNa) November 24, 2025

Esto! Que se sepa 👇🏻 https://t.co/PEMTO9PyiT — Cristina Ramón (@CristinaRamon) November 24, 2025

Qué programón y qué visibilidad de la Cañada Real, tan necesaria

Veré la película 🌹👏👏👏🌹 — María (@lopez_mari15023) November 24, 2025

Los gitanos SON personas #LaRevuelta — María (@M_Logocado) November 24, 2025

Un orgullo que un pedacito de La Cañada Real se haya acercado hoy a #LaRevuelta #CiudadSinSueño ❤️‍🔥 pic.twitter.com/RnWrH3Vin0 — Alex Lafuente 🏳️‍🌈 (@lafuentealex) November 24, 2025

#LaRevuelta viendo los comentarios que hay por eso es necesario este programa que es de todos y para todos los españoles donde tienen voz todos. — Richie Hernandez Luque (@richie_HL) November 24, 2025