¿Quién es el invitado que acude hoy a 'La Revuelta' de David Broncano este lunes 24 de noviembre?

Tras cerrar la semana por todo lo alto recibiendo por segunda vez a Alejandro Sanz, 'La Revuelta' regresa este lunes con más sorpresas. David Broncano se reencontró el pasado jueves con el intérprete meses después de su primera aparición en el espacio de TVE. Así, el cantante visitó de nuevo al humorista casi un año después de presentar su nuevo álbum y apenas una semana después de los Latin Grammy.

La visita de la estrella de la música se tradujo en un 14.6% de share y 1.810.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' logró firmar un 15.6% de share y 1.931.000 espectadores gracias a la visita de Marta Sánchez para cerrar la semana. Por su parte, 'El Intermedio' ocupó el tercer puesto de la noche en el access prime time con un 8.4% de cuota de pantalla y 1.058.000 seguidores.

El invitado de David Broncano de este lunes en 'La Revuelta'

¿Pero quién visita hoy lunes, 24 de noviembre 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a Álex Márquez, que regresa al espacio de Antena 3 tras convertirse en el subcampeón del mundo de Moto GP 2025. Por su parte, David Broncano podría recibir a una vieja amiga del programa que ya acudió durante sus primeros de emisión en TVE.

Bad Gyal podría regresar a 'La Revuelta' este lunes tras el lanzamiento de su nuevo sencillo 'Fuma', primer adelanto del nuevo álbum de estudio que la catalana ha fechado para principios de 2026. Así, la intérprete se reencontraría con Broncano más de un año después de su única parada en el espacio de La 1, cuando acudió para presentar su documental en Prime Video 'La Joia' en octubre de 2024.

La invitada de David Broncano podría dar más detalles sobre su segundo álbum de estudio, cuyo título se desconoce por el momento pero que ya se ha asegurado varios sold outs por toda España. La cantante anunció hace semanas las fechas de su nueva gira de conciertos en 2026 y las entradas para el Wizink Center o el Palau Sant Jordi no tardaron en agotarse en cuestión de minutos.