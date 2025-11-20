Reacciones al montón a 'La Revuelta' por lo que ha hecho con Gemma Cuervo que no se esperaba ni Broncano

Si hace una semana 'La Revuelta' de David Broncano hacía historia con la visita de Rosalía en pleno fenómeno por "LUX", este miércoles el espacio nos ha dejado una escena muy emotiva e inesperada al final del programa: la visita de Gemma Cuervo.
Así, tras haber contado con Ernesto Alterio y Lucía Caraballo para promocionar 'Todos los lados se la cama', Broncano anunciaba que también había una entrevista con Cayetana Guillén Cuervo. La actriz y presentadora de 'Versión española' acudía al programa de La 1 para hablar de 'No te lo Cayes', su podcast sobre sexualidad.
"Ha sido un máster en educación sexual", reconocía Cayetana Guillén Cuervo antes de enseñar todos los juguetes sexuales que había traído para regalar al equipo. Todo antes de sorprender a David Broncano con un último regalo: la aparición de su madre Gemma Cuervo.
Y es que el presentador desconocía que la célebre actriz a la que conocimos en 'Médico de familia' y posteriormente en 'Aquí no hay quién viva' y 'La que se avecina' había acudido al teatro en el que se graba 'La Revuelta'. Tras ello, la madre de Cayetana entró ante una fuerte ovación de todo el público.
"Es la sorpresa más bonita", reconocía Broncano muy emocionado. "Mira mami tus followers", le decía Cayetana en alusión a los fans a los que se dirige la actriz de 91 años en sus redes sociales. "No puedo dejaros, os quiero", comentaba Gemma Cuervo justo antes de abandonar el escenario junto a su hija tras ser la encargada de cerrar el programa de este miércoles.
Lluvia de aplausos a 'La Revuelta' por la visita de Gemma Cuervo
Y si el público del plató le dedicó una fuerte ovación a Gemma Cuervo, en redes sociales no ha sido menos. Así "X" se ha llenado de aplausos de la audiencia alabando el gran homenaje que le ha hecho 'La revuelta' a una de nuestras actrices más veteranas al volverla a ver sobre las tablas de un teatro después de su retirada en 2017.
