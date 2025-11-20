Reacciones al montón a 'La Revuelta' por lo que ha hecho con Gemma Cuervo que no se esperaba ni Broncano

Si hace una semana 'La Revuelta' de David Broncano hacía historia con la visita de Rosalía en pleno fenómeno por "LUX", este miércoles el espacio nos ha dejado una escena muy emotiva e inesperada al final del programa: la visita de Gemma Cuervo.

Así, tras haber contado con Ernesto Alterio y Lucía Caraballo para promocionar 'Todos los lados se la cama', Broncano anunciaba que también había una entrevista con Cayetana Guillén Cuervo. La actriz y presentadora de 'Versión española' acudía al programa de La 1 para hablar de 'No te lo Cayes', su podcast sobre sexualidad.

"Ha sido un máster en educación sexual", reconocía Cayetana Guillén Cuervo antes de enseñar todos los juguetes sexuales que había traído para regalar al equipo. Todo antes de sorprender a David Broncano con un último regalo: la aparición de su madre Gemma Cuervo.

👏 Gemma Cuervo pone al teatro en pie



Honores y respetos eternos ❤️#Larevuelta pic.twitter.com/lb23MqXIvX — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 19, 2025

Y es que el presentador desconocía que la célebre actriz a la que conocimos en 'Médico de familia' y posteriormente en 'Aquí no hay quién viva' y 'La que se avecina' había acudido al teatro en el que se graba 'La Revuelta'. Tras ello, la madre de Cayetana entró ante una fuerte ovación de todo el público.

"Es la sorpresa más bonita", reconocía Broncano muy emocionado. "Mira mami tus followers", le decía Cayetana en alusión a los fans a los que se dirige la actriz de 91 años en sus redes sociales. "No puedo dejaros, os quiero", comentaba Gemma Cuervo justo antes de abandonar el escenario junto a su hija tras ser la encargada de cerrar el programa de este miércoles.

Lluvia de aplausos a 'La Revuelta' por la visita de Gemma Cuervo

Y si el público del plató le dedicó una fuerte ovación a Gemma Cuervo, en redes sociales no ha sido menos. Así "X" se ha llenado de aplausos de la audiencia alabando el gran homenaje que le ha hecho 'La revuelta' a una de nuestras actrices más veteranas al volverla a ver sobre las tablas de un teatro después de su retirada en 2017.

Vaya momento tan emotivo ha sido ver a Gemma Cuervo.



Una grande nuestro país. ❤️#LaRevuelta #LaRevueltaTVE pic.twitter.com/LLOIQjqzp7 — Pablo (@pabloo_c5) November 19, 2025

Qué bonita Gemma Cuervo en #LaRevuelta



Qué montón de aplausos



Me acuerdo de este mensaje suyo al pueblo valenciano ❤️



Amor



Esperanza



Ganas de vivirpic.twitter.com/yWcK2EY7gt — Maite con i latina🔻♀️ 🇵🇸 🌻 (@MaiteMNa) November 19, 2025

Maravillosa sorpresa final de Cayetana Guillén Cuervo (@cayetanagc) a Broncano flipándolo.



¡Viva la madre que te parió! De pie, aplaudiendo a la grandísima Gemma Cuervo de Igartua.



▶️#LaRevuelta

(Feo detalle el de recortar la pantalla @rtve & José Pablo López @Josepablo_ls) pic.twitter.com/yQiFqiUc7T — 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗮 𝗟𝗔𝘁𝗮𝘁𝘂𝘀 💫 (@maria_latatus) November 19, 2025

Gemma Cuervo despidiendo @LaRevuelta_TVE 🤩❤️

Cada día me sorprende más este programa.

Qué maravilla, qué emoción ver a una pedazo de actriz, tan carismática, cercana y querida por todos. Dan ganas de abrazarla.#LaRevuelta — Javi 🚂 (@javimartc) November 19, 2025

Gemma Cuervo articulando en la misma frase “followers” y “regulinchi”; el mejor final que ha tenido un programa de #LaRevuelta 📺

Estropeado por esa promo de #HastaelFindelMundo 😝 pic.twitter.com/vahVSy1lnH — 𝙴𝚍𝚞𝚊𝚛𝚍𝚘 𝚅𝚒𝚕𝚕𝚊𝚗𝚞𝚎𝚟𝚊 (@e__VILLANUEVA) November 19, 2025

Por favor, qué emoción tan grande, qué momento más emotivo. Lo necesarios que son estos reconocimientos públicos a figuras tan importantes en la historia de nuestra cultura como lo es Gemma Cuervo, una grande donde las haya



Gracias #LaRevueltapic.twitter.com/RLU7RTuZsd — Iris Torregrosa (@IrisTorregrosa) November 19, 2025

"No puedo dejaros". Brutal las palabras de Gemma Cuervo, qué gesto tan bonito, en pie siempre con ella #LaRevuelta — Gabri (@Gabricomaniaco) November 19, 2025

Que hermosura Cayetana Guillén al traer a #LaRevuelta a su madre Gemma Cuervo donde todos los espectadores del teatro le han ofrecido un emotivo aplauso. pic.twitter.com/9DU1fIWw8K — inteligencia limitada (@4omualdo) November 19, 2025

El recibimiento que se merece por lo grande que es

Gracias por tanto Gemma Cuervo ❤#Larevuelta

pic.twitter.com/JPbXZvHq8R — AINHOA 🎀🍷🍿🎬🦁💎🌴🎩🦉❤👼🏻👵🏻❤🌹 (@ainhoa2277) November 19, 2025

Gemma Cuervo es el ejemplo de una SEÑORA de los pies a la cabeza. Más homenajes en vida a este tipo de personas.



Nuestra Vicenta Benito, la abuela de toda España ☺️ https://t.co/giSagRAJ2C — 🍈 (@llibertaat) November 19, 2025

Es que Gemma Cuervo siempre es y será nuestra reina de corazones! Y sobre todo la mejor actriz de España. Ella siempre es ternura💚 #LaRevuelta

pic.twitter.com/KbtfJ2BYyQ — V I K Y (@viikygil) November 19, 2025

Gemma Cuervo en la Revuelta ha sido de lo más bonito del año❤️‍🩹 — Risqueto (@Risqu03) November 19, 2025

Menudo final de #LaRevuelta. 🎬📺



Que ha servido como homenaje para un mito de la escena española: Gemma Cuervo. 🎭🌟 pic.twitter.com/RPt5V3pLTc — Cahaluna (@Cahaluna) November 19, 2025

Qué sorpresa y qué final más emotivo con Gemma Cuervo apareciendo en el teatro de #LaRevuelta y todo el público en pie 😍👏👏👏👏#LaRevueltaTVE pic.twitter.com/vtG3fqXaZ4 — Kev Ruiz (@KevGibraltar) November 19, 2025

Me emociona muchísimo volver a ver a Gemma Cuervo subida sobre las tablas de un teatro. Se nota la emoción de Broncano #LaRevuelta pic.twitter.com/sQEsu6iJKg — Luis (@BlgicaLuis) November 19, 2025

La revuelta últimamente espectacular con Rosalía, Gemma Cuervo y mañana Alejandro Sanz. — FCB🌐 (@AnT1madridsta) November 19, 2025

Creo que se me ha metido algo en el ojo con Gemma Cuervo 🥹🥹🥹❤️❤️❤️#LaRevuelta — René (@renerrr89) November 19, 2025

a lagrimones con la aparición de gemma cuervo en la revuelta — ✩ borja ✩ (@borjasmiler) November 19, 2025

Qué maravilla volver a ver a Gemma Cuervo sobre un escenario 🤍 #LaRevuelta — Raúl 🇳🇬 (@raulvm01) November 19, 2025