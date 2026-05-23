Agreden a los reporteros de RTVE y La Sexta en la manifestación de ultraderecha contra Sánchez e interviene la Policía

Este sábado, la ultraderecha había convocado una manifestación en contra del gobierno de Pedro Sánchez, a la que acudían entre otros Víctor de Aldama o el dueño de Desokupa, Daniel Esteve. El acto se ha desarrollado con gran tensión y amenazas contra la prensa y hasta la policía ha tenido que intervenir tras las agresiones a un reportero de TVE y otro de La Sexta.

Para empezar, algunos de los manifestantes convocados por la asociación Sociedad Civil Española, no dudaban en increpar a Asier Anzola, el reportero de TVE cuando este se encontraba haciendo una conexión para el Canal 24 horas acorralándole e impidiéndole hacer su trabajo con normalidad.

En concreto, Asier Anzola explicaba desde Moncloa cómo la manifestación había terminado cuando muchos de los manifestantes allí congregados empezaban a impedir que hiciera su trabajo poniéndose delante de él y tapando la cámara mientras se escuchaban los gritos de "prensa española manipuladora".

La tensión con el reportero de TVE fue a más provocando que la policía tuviera que intervenir para escoltarle y evitar males mayores. Minutos después, el periodista volvía a conectar con Olga Lambea en el Canal 24 horas para narrar en primera persona lo que estaba sucediendo y lo difícil que estaba siendo poder trabajar entre los insultos y gritos de los manifestantes a la prensa.

Pero la situación volvía a caldearse obligando a Asier Anzola a cortar la conexión. "No nos están dejando informar, así que vamos a cortar la conexión", aseveraba ante las cámaras de TVE después de que volvieran a interponerse para evitar que siguieran grabando.

Tras ver lo sucedido con su compañero, Olga Lambea no dudaba en denunciar la situación desde el plató del Canal 24 horas. "A pesar de que hay un amplio despliegue policial, no nos están dejando informar", recalcaba la presentadora.

No hay derecho. Bravo @asieranzo por tu profesionalidad, sin caer en ninguna provocación.



Nosotros, los periodistas, hacemos nuestro trabajo; algunos insultan, tapan y pegan a la cámara.



Juzguen ustedes. pic.twitter.com/dYIwAMbhNQ — Iñigo Zubeldia (@Inigo_Zubeldia) May 23, 2026

El líder de Desokupa agrede a un periodista de La Sexta

Paralelamente, La Sexta también ha emitido en sus informativos un vídeo en el que se veía como su reportero, Javier Bastida, sufría una agresión por parte de Daniel Esteve, el líder de Desokupa, cuando trataba de entrevistar y de hacerle unas preguntas a Víctor de Aldama.

Así, tal y como se ha podido ver en 'La Sexta Noticias', Javier Bastida trataba de hacerle unas preguntas al empresario y presunto conseguidor y elemento corruptor central en el caso Koldo, sin embargo Esteve aparecía como escolta para evitar que se dirigiera a él dando empujones al reportero y tirándole el micrófono de mala manera.

"¿Quieres agua? Muévete ahí", le espetaba Daniel Esteve al reportero de La Sexta evitando que pudiera seguir preguntando a Víctor de Aldama. "Daniel Esteve y su escolta decide arremeter contra nuestro reportero. Primero empuja y después arranca el micro y lo tira al suelo. Difícil entender por qué actúa así porque La Sexta no rompe el perímetro de seguridad. Justo al lado hay otro periodista y con él no tiene problemas", exponían desde 'La Sexta Noticias'. "No nos quieren cerca. El derecho a informar parece que incomoda a los radicales", sentenciaba el redactor en la pieza.