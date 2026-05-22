RTVE recupera la emisión de 'Se nos ha ido de las manos' de Carles Tamayo con un cambio de parrilla en La 1

'Se nos ha ido de las manos', el programa documental de investigación dirigido y presentado por Carles Tamayo ya tiene fecha para la emisión de su última entrega en TVE y lo hará con cambio de día incluido.

Cabe recordar que La 1 emitió las dos primeras entregas de este programa producido por Bambú Producciones ('La Promesa') en la noche de los jueves el 23 y el 30 de abril. Sin embargo, la tercera entrega quedó suspendida hasta nuevo aviso debido a que se estaba terminando de grabar.

Pues bien, este viernes, TVE ha anunciado que estrenará la tercera y última entrega de 'Se nos ha ido de las manos' el próximo miércoles 27 de mayo después de 'La Revuelta' después de que Carles Tamayo anunciara en sus redes sociales que ya había terminado de montar el programa dedicado al lucrativo tráfico de los datos personales.

De esta forma, el programa de Carles Tamayo saltará al miércoles en su despedida después de que La 1 optara por enviar el final de 'Barrio Esperanza' al prime time del domingo y emitiera esta semana cine en miércoles. Con este movimiento, 'Se nos ha ido de las manos' se enfrentará con la final de 'Mask singer: adivina quién canta' en Antena 3 así como con '100% únicos' en Cuatro, 'La isla de las tentaciones' en Telecinco y 'La noche de Aimar' en La Sexta.

Pues hasta aquí esta aventura de SE NOS HA IDO DE LAS MANOS, ha sido nuestro primer programa de TV y la verdad que llegar hasta aquí ha sido una auténtica odisea, que casi se nos va de las manos, pero ha valido la pena 🥺❤️



¡esperamos que disfrutéis de este loco último capítulo! pic.twitter.com/Xo8xDqeKbl — Carles Tamayo (@TamayoStuff) May 21, 2026

Con la emisión de esta tercera entrega, La 1 habrá emitido todas las entregas pactadas con la productora y con Carles Tamayo. Y el propio cineasta no ha dudado en destacar lo difícil que ha sido ponerlo en marcha. "Pues hasta aquí esta aventura de SE NOS HA IDO DE LAS MANOS, ha sido nuestro primer programa de TV y la verdad que llegar hasta aquí ha sido una auténtica odisea, que casi se nos va de las manos, pero ha valido la pena", confiesa en su cuenta de "X".

Así, 'Se nos ha ido de las manos' se despedirá de la audiencia tras haber recibido muy buenas críticas en redes sociales y tras haber marcado un 8% y 540.000 espectadores en su primera entrega y subir al 9.2% de share y 790.000 televidentes en su segundo programa tras adelantar su emisión en 20 minutos.

Así será la última entrega de 'Se nos ha ido de las manos'

Carles Tamayo en el programa 3 de 'Se nos ha ido de las manos'

En la tercera y última entrega de 'Se nos ha ido de las manos', el periodista y cineasta Carles Tamayo se adentra en uno de los negocios más opacos y lucrativos de la era digital: el tráfico de datos personales.

Después de retratar el mercado inmobiliario e investigar las causas del apagón de 2025 y la desinformación en situaciones de emergencia, la curiosidad de Tamayo se despierta ahora tras recibir durante semanas llamadas comerciales de empresas que conocen su nombre, sus apellidos, datos de contacto o hasta dónde vive, sin que él les haya facilitado nunca esos datos. Al tirar del hilo, descubre la figura del data broker: empresas que compran, venden e intercambian perfiles detallados de ciudadanos como si fueran una mercancía más.

Se dibuja así un ecosistema en el que las cookies que aceptamos, las aplicaciones gratuitas que descargamos, los regalos que recibimos a cambio de rellenar un formulario o las tarjetas de puntos que usamos cada día en supermercados tienen un único objetivo: recopilar la mayor cantidad posible de datos sobre nosotros. Un sistema en el que no somos los usuarios, sino el producto. Un negocio que, sin duda, se nos ha ido de las manos.