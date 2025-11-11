Rosalía catapulta a 'La Revuelta' a la mayor audiencia de su historia y 'El Hormiguero' resiste el embate pero queda lejos con Andy

Se preveía que 'La Revuelta' haría estallar los audímetros con la histórica visita de Rosalía y los pronósticos se han cumplido. El programa de David Broncano arrolló en un lunes noche de mucha competencia en TV con un espectacular 20,4% de share y más de 2,7 millones de espectadores de media.

Es decir, 'La Revuelta' no solo registró su máximo en audiencias de la presente temporada, sino que además -y aquí reside el titular- pulverizó su récord histórico, que hasta ahora lo ostentaba su tercera entrega en La 1 con la entrevista a Juan José Millás y Juan Luis Arsuaga (19,9%).

Y no solo batió récord en cuota de pantalla, también lo hizo en espectadores. Hasta la fecha, la emisión más vista era el cuarto programa de 'La Revuelta' con Raúl Cimas (2,6 millones). De modo que el récord otorgado por el huracán Rosalía es absoluto en ambos parámetros. Con 2,7 millones de seguidores fue lo más visto de toda la televisión este lunes.

La visita de Rosalía a @LaRevuelta_TVE es LÍDER con un 20.4% de share y congrega una media de 2.706.000 espectadores en @la1_tve



⚡️ LO + VISTO del día en TV



⚡️ Más de 5.3 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/SJNmYmd6Hq — Dos30' (@Dos30TV) November 11, 2025

Ademas, superó con creces a su competencia, que fue realmente feroz con la visita de Andy (de Andy y Lucas) a 'El Hormiguero', con el nuevo capítulo de 'La Isla de las Tentaciones 9' en Telecinco o con la nueva gala de 'OT 2025' en Amazon Prime Vídeo. En resumen, una noche apoteósica televisivamente hablando.

'La Revuelta' de Broncano se impuso a Pablo Motos en más de 5 puntos, pues anotó un 15,3% de cuota y 2 millones de televidentes. Datos igualmente formidables para el programa de Antena 3, que resistió el envite a pesar de la gran fortaleza de su rival con la imbatible Rosalía.

Arranca la semana @El_Hormiguero alcanzando un GRAN 15.3% de share y una media de 2.046.000 espectadores en el access de @antena3com



🐜 Picos por encima del 18% de share



🐜 Más de 4.4 millones de espectadores conectaron en algún momento#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/hVzriuIf6r — Dos30' (@Dos30TV) November 11, 2025

En cambio, quien salió peor parado fue el reality de parejas de Telecinco. 'La Isla de las Tentaciones' no pudo soportar el fenómeno de la cantante internacional en el show de Broncano y se conformó con un 10,1% de cuota en la versión express. Aun así, sostuvo el doble dígito. Después, el programa se alzó a un gran 16,3%, con casi 1,4 millones de espectadores, mejorando así el resultado del estreno (14,5%) y siendo el mejor dato de temporada hasta el momento.

Bien #LaIslaDeLasTentaciones4 LÍDER de su franja con un 16.3% de cuota, 1.360.000 y 2.252.000 espectadores únicos

🍎 Enorme 60.4% de fidelidad

🐍 Mejor dato de temporada



🍎 Enorme 60.4% de fidelidad



🐍 Mejor dato de temporada#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/NWjb9ZiykD — Dos30' (@Dos30TV) November 11, 2025

