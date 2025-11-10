Atronadora reacción ante lo que ha hecho 'La Revuelta' de Broncano para recibir a Rosalía en TVE

Es sin duda la protagonista de los últimos días tras salir a la luz "Lux", su último álbum. Y tras revolucionar el centro de Madrid hace unas semanas con la presentación del mismo, este lunes la cantante Rosalía lo ha vuelto a hacer al ser la invitada de 'La Revuelta' de David Broncano.
Y es que David Broncano ha dado el gran golpe a Pablo Motos este lunes al convertirse en la invitada estelar de su programa en TVE justo en pleno fenómeno viral por el nuevo CD de la catalana del que está hablando todo el mundo, incluso Pedro Sánchez. El éxito de "Lux" está siendo atronador después de que sus canciones acumulen millones de reproducciones y 12 de ellas se han colado en el 'Top 50 Global' de Spotify.
Con la visita de Rosalía, David Broncano cumple así los deseos que tenía de cara a los invitados de esta temporada pues hace unas semanas confesaba que deseaba poder llevar al programa a los rostros que más les habían pedido los espectadores: la cantante catalana, Gabriel Rufián y algún concursante de 'Operación Triunfo'.
La entrevista de Rosalía en 'La Revuelta' llega además justo cuando Pablo Motos ha contado este lunes con otro invitado muy esperado: Andy, ex componente de Andy y Lucas en lo que supone su primera entrevista en solitario tras separarse de su compañero Lucas González.
Como era de esperar, la entrada de Rosalía a 'La Revuelta' ha generado un sinfín de comentarios en redes sociales donde la audiencia ha celebrado el modo en el que la cantante ha hecho entrada en el programa. Nada más arrancar la emisión Jorge Ponce ha ido en búsqueda de David Broncano para acudir a una peculiar reunión de vecinos en las afueras del teatro.
Estrellas tan variopintas como Javier Calvo, Carmen Machi, Pedro Almodóvar, Alexia Putellas, Manuela Carmena o Estopa han aparecido por sorpresa en el comienzo del programa mientras discutían en una reunión al más puro estilo 'Aquí no hay quien viva'. Entre ellos ha irrumpido por sorpresa Rosalía que ha sido rescatada por Broncano para dar comienzo a su entrevista con la cantante.
"Pasará a la historia de la televisión"
Como era de prever, este histórico arranque de 'La Revuelta' ha disparado la suma de reacciones de los espectadores de 'La Revuelta' en 'X'. "La reunión de estrellas de hoy en 'La Revuelta' pasará a la historia de la televisión"; "Un capítulo más para la historia de la televisión" o "Esto solo pasa en Televisión Española" han sido algunos de los comentarios más repetidos del público.
