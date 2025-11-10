Atronadora reacción ante lo que ha hecho 'La Revuelta' de Broncano para recibir a Rosalía en TVE

Es sin duda la protagonista de los últimos días tras salir a la luz "Lux", su último álbum. Y tras revolucionar el centro de Madrid hace unas semanas con la presentación del mismo, este lunes la cantante Rosalía lo ha vuelto a hacer al ser la invitada de 'La Revuelta' de David Broncano.

Y es que David Broncano ha dado el gran golpe a Pablo Motos este lunes al convertirse en la invitada estelar de su programa en TVE justo en pleno fenómeno viral por el nuevo CD de la catalana del que está hablando todo el mundo, incluso Pedro Sánchez. El éxito de "Lux" está siendo atronador después de que sus canciones acumulen millones de reproducciones y 12 de ellas se han colado en el 'Top 50 Global' de Spotify.

Con la visita de Rosalía, David Broncano cumple así los deseos que tenía de cara a los invitados de esta temporada pues hace unas semanas confesaba que deseaba poder llevar al programa a los rostros que más les habían pedido los espectadores: la cantante catalana, Gabriel Rufián y algún concursante de 'Operación Triunfo'.

La entrevista de Rosalía en 'La Revuelta' llega además justo cuando Pablo Motos ha contado este lunes con otro invitado muy esperado: Andy, ex componente de Andy y Lucas en lo que supone su primera entrevista en solitario tras separarse de su compañero Lucas González.

Como era de esperar, la entrada de Rosalía a 'La Revuelta' ha generado un sinfín de comentarios en redes sociales donde la audiencia ha celebrado el modo en el que la cantante ha hecho entrada en el programa. Nada más arrancar la emisión Jorge Ponce ha ido en búsqueda de David Broncano para acudir a una peculiar reunión de vecinos en las afueras del teatro.

Estrellas tan variopintas como Javier Calvo, Carmen Machi, Pedro Almodóvar, Alexia Putellas, Manuela Carmena o Estopa han aparecido por sorpresa en el comienzo del programa mientras discutían en una reunión al más puro estilo 'Aquí no hay quien viva'. Entre ellos ha irrumpido por sorpresa Rosalía que ha sido rescatada por Broncano para dar comienzo a su entrevista con la cantante.

🏠 Acta Junta General Extraordinaria de La Revuelta



ORDEN DEL DÍA

1. La vecina que canta

2. La pelota

3. El tonto del bombo



Asistentes:

Pedro Almodóvar

Alexia Putellas

Manuela Carmena

Maria Escoté

Javi Calvo

Joan Pradells

La Zowi

Carmen Machi

Estopa

Rosalía pic.twitter.com/w4e7CrhKD4 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 10, 2025

"Pasará a la historia de la televisión"

Como era de prever, este histórico arranque de 'La Revuelta' ha disparado la suma de reacciones de los espectadores de 'La Revuelta' en 'X'. "La reunión de estrellas de hoy en 'La Revuelta' pasará a la historia de la televisión"; "Un capítulo más para la historia de la televisión" o "Esto solo pasa en Televisión Española" han sido algunos de los comentarios más repetidos del público.

La reunión de estrellas ✨ de hoy en #LaRevuelta pasará a la historia de la televisión. Qué chulada! — GafasAmarillas (@GafasAmarillas) November 10, 2025

Impresionante introducción. Eso solo pasa en Televisión española, mis dieces 👏🏻👏🏻. El momento de Pedro Almodóvar haciendo recuento con Manuela Carmena: "Tenemos cuatro a favor y un me suda el coño (de la Zowi jajajajaja)..."

Eran como el 13 Rue del Percebe 😂#LaRevuelta https://t.co/t8ePN4wQQG — Sugar🤖📺 (@sweetywoman_) November 10, 2025

El sketch de la presentación de Rosalía en #LaRevuelta ha sido CINE.



Un capítulo más para la historia de la televisión. — Sergio Nieto 🏳️‍🌈 (@sergio_nieto__) November 10, 2025

Estopa, Almodóvar, Carmen Marchi, Manuela Carmena, Rosalía… ¿Pero qué maravilla es esta #LaRevuelta? — Malamente® (@MalaMalamente) November 10, 2025

¿Me explicáis esta estampa familiar en #LaRevuelta? Madre mía qué de gente importante. pic.twitter.com/4yiIRWYkkL — Miguel Heras (@soymiguelheras) November 10, 2025

La intro de Rosalía ha sido una fantasíaaaa🥹🫰🏼#LaRevuelta pic.twitter.com/sEZ9ta9ahn — Ojito 👁 (@elojoquetodolv) November 10, 2025

#LaRevuelta tirando de todos los famosos que puede para un sketch… el mismo día que Rosalía va al programa.



Impresionante. — M 📺 (@casasola_89) November 10, 2025

La performance que ha montado #LaRevuelta con Almodóvar, Carmen Machi, Manuela Carmena, Alexia Putellas, Estopa, Javier Calvo... como junta de vecinos para recibir a Rosalía me ha parecido una FANTASÍA.



Osea, ¡menudo cartel! Lo mejor de cada casa. Esto es puro servicio público👏 pic.twitter.com/YC0XswI5oe — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) November 10, 2025

Historia de la televisión #LaRevuelta — avm (@avm190615) November 10, 2025

Uno de las mayores colecciones de famosos en un único programa en la historia moderna de la televisión. WTF. #LaRevuelta — Paucazorla (@paucazorla) November 10, 2025

Menuda reunión de vecinos,

Carmena, los Javis, Pedro Almodóvar, Estopa, Carmen Machi, Alexia, Rosalía y el tonto del bombo... menudos cracks que son Broncano y su equipo, bravo!!!#LaRevuelta pic.twitter.com/vYm5DRSgZQ — La Nariz De Battiato (@LaBattiato) November 10, 2025

tremendo cine la intro para presentar a rosalia #Larevuelta pic.twitter.com/Ahm2s82Ko4 — lucia (@luciaors) November 10, 2025

Lo siento pero hoy Broncano se ha pasado el juego con el programa que han preparado. #LaRevuelta . — María (@Maria_11300) November 10, 2025

Increíble inicio de programa de La Revuelta, treemendo #LaRevuelta — SIL (@silviaclimaco) November 10, 2025

mi mas absoluto respeto para el equipo de la revuelta que ha reunido a toda esa gente para hacer un teatrillo con la visita al programa de rosalia#LaRevuelta — yo, mikel (@Puesyaqueestamo) November 10, 2025