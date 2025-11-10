¿Quién es el invitado que acude hoy a 'La Revuelta' de David Broncano este lunes 11 de noviembre?

David Broncano inicia la semana de 'La Revuelta' por todo lo alto con posiblemente la invitada más fuerte en lo que llevamos de temporada y una de las entrevistas más buscada por todos los medios de comunicación.

Así, David Broncano recibirá por primera vez a Rosalía en 'La Revuelta' en pleno fenómeno por la publicación de su último álbum 'Lux' después de arrasar también con su primera actuación en directo en Los 40 Music Awards el pasado viernes.

Rosalía, la invitada de David Broncano de este lunes en 'La Revuelta'

¿Pero quién visita hoy lunes, 10 de noviembre 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' sentará en el sillón de entrevistado en esta ocasión a Andy, el ex componente de Andy y Lucas en lo que será su primera entrevista después de separarse de su compañero entre rumores de mala relación y una guerra entre ellos. Una visita que se adelanta a la que el cantante dará a 'El tiempo justo' de Joaquín Prat este martes tal y como hemos avanzado en exclusiva.

Con la visita de Rosalía, David Broncano cumple su deseo de sentar en el sofá de 'La revuelta' a los invitados que más pedían los espectadores después de una encuesta abierta en RTVE Play. "Me marco un objetivo: que vengan de aquí a final de trimestre Rosalía, Rufián y algún ex de 'Operación Triunfo'", llegó a decir el cómico andaluz hace unas semanas.

Ahora que Rosalía visita 'La revuelta' se cumplen los deseos de Broncano después de que tanto Gabriel Rufián como Javián, ex concursante de 'OT 1' visitaran el espacio de La 1 hace unas semanas.