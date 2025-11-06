La entrevista más deseada con la que 'El Hormiguero' haría frente a la visita de Rosalía a 'La Revuelta'

El próximo lunes 10 de noviembre será un día histórico para 'La Revuelta', ya que, según publicaba este miércoles Informalia, Rosalía visitará el programa de David Broncano. Una noticia que, a buen seguro, no ha sentado nada bien a Pablo Motos, quien ya estaría manos a la obra para conseguir un invitado que pueda hacerle frente.

Y de ser cierta la información aportada por Marta Riesco en 'No somos nadie', 'El Hormiguero' habría cerrado la entrevista a uno de los rostros del momento. Según la periodista, Andy, de Andy y Lucas, concederá a Pablo Motos su primera entrevista en solitario tras la separación artística del dúo. Esta visita llega, además, en un momento en el que se ha hecho pública la supuesta mala relación entre los cantantes.

En las últimas semanas, se han conocido declaraciones de Andy en las que critica duramente al que ha sido durante décadas su compañero de escenario. Según Marta Riesco, el gaditano estaría dispuesto a contar su versión y dar la cara tras todos estos comentarios que se están haciendo sobre ellos. Lo último que se ha sabido es que, el motivo por el que habrían seguido juntos aunque su amistad estaba rota era por una necesidad económica.

Pablo Motos podría entrevistar a Andy para hacer frente a Rosalía en 'La Revuelta'

Este mismo miércoles, la revista 'Lecturas' publicaba que Lucas estaría ahogado por las deudas, y debería alrededor de 400.000 euros a los bancos por las hipotecas que pesan sobre sus propiedades. "Decía que era millonario, que vivía de rentas… La realidad es que tiene cinco propiedades, tres de ellas hipotecadas", desveló el director de la citada revista, Luis Pliego, en 'El tiempo justo' de Telecinco.

"Se entiende ahora por qué ha hecho esta gira. Había una necesidad económica, aunque la amistad estaba rota", aseguró el periodista. De ser cierta la información de Marta Riesco, el próximo lunes Andy podrá explicar si esto es verdad o no ante Pablo Motos, en una entrevista que promete causar mucha expectación. Aunque no sabemos si tanto, o no, como la de Rosalía a Broncano en TVE.

Cabe recordar que la última visita televisiva de la artista en España fue precisamente a 'El Hormiguero', en el año 2023, la cual cosechó un gran dato de audiencia. Que ahora haya elegido a su máximo competidor para presentar su nuevo disco, 'Lux', es todo un golpe de efecto. De esta forma, Broncano cumpliría con su "objetivo", que como él mismo confesó hace unas semanas, era "traer a Rosalía antes de final de año".