En el programa de Nuria Roca desmienten lo que se expuso de Andy y Lucas en 'De Viernes'

Este domingo, 2 de noviembre, Álex Loya ha visitado el plató de 'La Roca'. Lo ha hecho para aportar, en exclusiva, nuevos detalles sobre el 'culebrón de Andy y Lucas', como ya se ha bautizado a lo que está ocurriendo a raíz de la separación del dúo gaditano.

El colaborador ha explicado en el programa de La Sexta que se había puesto en contacto con el entorno más cercano de Lucas González y ha contado lo que le habían dicho. "El entorno más íntimo de Lucas me confirma que la empresa de Lucas sí que facturó las actuaciones en el extranjero. Todo está saldado. Lucas no tiene deuda alguna con nadie, ni con la Agencia Tributaria, ni con Andy, ni con músicos, ni con nadie", explicó Loya en 'La Roca'.

Además, también se pronunció sobre las polémicas declaraciones de Álvaro Molina, el que fuera productor del dúo musical, en el programa de Telecinco '¡De Viernes!'. Según sus fuentes, "este señor no es promotor, no es nada, simplemente es la expareja de la actual pareja de Lucas. Un señor que se debería preocupar más de sus hijos que de otras cosas. A mí lo que me dicen es que aquí hay mucha gente vaga que se quiere subir al carro". Y aseguran que Lucas tampoco le debe dinero.

'La Roca' desmiente las declaraciones del expromotor de Andy y Lucas en '¡De Viernes!'

Álex Loya explica en 'La Roca' que las canciones de Andy y Lucas pertenecen exclusivamente a Lucas. Por lo tanto, los beneficios económicos son solo para él. Respecto a la relación entre los cantantes, de la que tanto se ha hablado en los últimos meses, el colaborador cuenta que "siempre se han llevado bien", y que ha sido "un dúo que nunca ha dado malas noticias a lo largo de su carrera". Por último, también ha hecho referencia a los supuestos problemas de salud de Lucas. Según su entorno, el cantante "está bien", hasta tal punto que actualmente estaría "muy enfocado en el deporte".

De esta forma, 'La Roca' desmintió las declaraciones que Álvaro Molina, expromotor de Andy y Lucas, hizo en '¡De Viernes!'. Durante su entrevista, sacó a la luz la, según él, verdadera relación entre los artistas: "Conociéndoles del tiempo que los he conocido, no he visto que tengan ninguna relación de amistad. Cuando se hacían grabaciones Lucas hacía las cosas por un lado y Andy por otro, ellos no se juntaban para nada… Nunca los he visto hablar".

Además, el expromotor también relató la gran traición que habría sufrido por parte de Lucas y su mujer, quien le puso los cuernos tras más de 20 años de relación. Un episodio que terminó con una agresión sobre la que, según él, aún tenía secuelas: "Lucas es una persona violenta, yo le tengo miedo", sentenciaba.