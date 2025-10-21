'Espejo Público' da un giro a lo de Andy y Lucas aireando un "audio demoledor": "Hay un lío de faldas"

Andy y Lucas parecen no poder escapar del centro de la polémica pocos días después de la denuncia pública que Lucas hizo sobre los supuestos abusos de su compañero, mostrando incluso imágenes de una presunta agresión que poco después negó a los medios. Sin embargo, 'Espejo Público' se ha centrado este martes en indagar en el origen de su enfrentamiento, y Miquel Valls no ha dudado en airear el contenido de "un demoledor audio" que habría enfrentado al dúo.

"¿No podéis explicar por qué empieza este mal rollo?", ha comenzado preguntando el copresentador del matinal de Antena 3 este martes al resto de colaboradores de 'Más Espejo' mientras Lorena Vázquez apuntaba a conflictos económicos como el principal detonante de su relación de amistad. Sin embargo, el periodista ha comenzado a dar pistas sobre lo que desvelaría más tarde.

Así, Miquel Valls ha avanzado poco a poco ante sus compañeros el contenido sensible que tenía entre manos ."Igual de antes hay un mal rollo personal", ha señalado el compañero de Susanna Griso, indagando en el mal rollo de Andy y Lucas, que celebraron hace pocas semanas su concierto de despedida con aparente cordialidad entre ambos.

Miquel Valls en 'Espejo Público'

"Lo que hay es que una persona que ha llevado durante muchos años a los dos, hay un lío de faldas y, supuestamente, Lucas mantiene una relación con la pareja de este promotor", desvelaba entonces el periodista, apuntando a un interés amoroso y una traición en el ambiente de trabajo de ambos como el principal origen de su enfrentamiento.

Y como ha desvelado desde el plató de 'Espejo Público', todo se remonta a unas acusaciones que Lucas lanzó sobre Andy. "Entonces, estalla la guerra y yo anoche pude escuchar un audio demoledor de Andy en contra de Lucas poniéndose a favor del promotor y Andy diciendo unas barbaridades y unos insultos", ha explicado Miguel Valls antes de relatar el contenido que él mismo pudo escuchar.

"Si lo tuviera delante le haría esto, lo otro y lo de más allá… Es un audio que no podemos reproducir porque estaríamos constituyendo un delito. Pero, que la conversación existe porque lo escuché yo ayer y son tres minutos de audio y de insultos, sí", ha resuelto el conductor de 'Más Espejo' esclareciendo los motivos reales por los que Andy y Lucas se han distanciado con el tiempo, de los cuales Andy parece no querer pronunciarse tras estallar la polémica.