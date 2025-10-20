La reportera de 'Fiesta' aclara el lío de versiones con Andy y Lucas y lo que esconde su desmentido

La relación entre Andy y Lucas continúa suscitando rumores después de que 'Fiesta' airease en exclusiva los mensajes de Andy sobre el supuesto altercado físico que tuvo con su compañero. Sin embargo, el cantante desmentía 24 horas después estas graves acusaciones en 'D Corazón', negando cualquier tipo de agresión. Pero Antonio Rossi y Arabella Otero no han dudado en destapar desde 'El tiempo justo' el motivo real tras el giro del gaditano.

"Le escribí y me mandó un audio muy nervioso. Dice que está asustado, que le va a crear problemas y dice 'literalmente no me ha agredido, es mentira, nunca ha pasado, Lucas nunca me agredió'. Lo que transmite es intranquilidad, vehemencia...", ha comenzado explicando Antonio Rossi en el espacio de Telecinco este lunes sobre cómo el cantante ha reculado en sus acusaciones.

Arabella Otero desmiente a Andy tras negar sus acusaciones de Lucas: "Me escribió para darme las gracias por defenderle"

Y es que, al ver la repercusión que tuvo la exclusiva de Arabella Otero en 'Fiesta' sobre la supuesta agresión que habría sufrido por parte de Lucas, el gaditano quiso desmentir todo en 'D Corazón' asegurando que las imágenes eran de una lesión que se hizo jugando a fútbol. "Yo le pregunto, '¿en algún momento llegó a pegarte?' y las respuestas son las fotos", ha insistido la periodista en 'El tiempo Justo'.

Así, la responsable de destapar la gran polémica entre Andy y Lucas se ha apoyado este lunes de nuevo en la conversación de "más de tres horas" que tuvo con el cantante. "En ningún momento digo que Lucas le pegó. Tengo que recalcar que lo que dice Antonio es verdad, porque anoche cuando yo estoy hablando con él lo que me dijo es que estaba asustado por su familia", ha señalado la colaboradora de 'Fiesta'.

"El tiene miedo de que esto pueda salpicar a la presentación del single, pero él me escribió ayer por la noche para darme las gracias por defenderle, por lo tanto, lo que hemos contado en ningún momento le ha sentado mal", desvelaba Arabella Otero, asegurando que está actuando desde el miedo, mientras que Lucas dejó claro desde '¡Vaya Fama!' este domingo que "se va a defender donde se tiene que defender", dejando entrever que tomará acciones legales.

"Lo hemos podido comprobar muchos de este equipo, textualmente lo que le cuenta Andy"

Y la periodista no ha dudado en compartir más detalles sobre la agresión que Andy le compartió en imágenes y cuándo se produjo. "Fue a principios de mayo en un concierto en Badajoz, porque por lo visto Andy es muy risueño, siempre se está riendo y Lucas es más estricto. Él me dice, palabras textuales, que en el camerino de Lucas todo es como en la Franja de Gaza y que lo vio riéndose y el otro se volvió como pone en palabras textuales 'loco perdido", ha relatado la colaboradora.

"Ni quita ni pone, reproduce textualmente, y eso lo hemos podido comprobar muchos de este equipo, textualmente lo que le cuenta Andy, y vierte acusaciones muy graves, no solo lo que tiene que ver con lo artístico y lo profesional, sino que trasciende de lo personal", ha aclarado Joaquín Prat en defensa de la periodista antes de que esta removiese aún más la polémica de Andy y Lucas.

Y es que, al parecer Arabella Otero no compartió en 'Fiesta' todos los turbulentos detalles que maneja sobre el dúo. "Pero he pasado por alto muchísimas frases de las que me dijo Andy que si las dijera serían auténticos titulares y sí que realmente harían daño a la relación del uno y del otro y retratarían mucho a ambos", ha advertido la periodista ante el silencio y la negación del intérprete.

"Antes de la foto lo primero que me dice es que le atacó, luego me manda eso y lo peor es que me pone después que semanas más tarde todavía tenía la situación de las piernas peor, que le habían hecho todo tipo de pruebas", insistía la periodista mientras 'El tiempo justo' repasaba algunas de las declaraciones más polémicas que Andy dejó en su conversación sobre sus problemas.