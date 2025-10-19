Andy desmiente lo difundido por 'Fiesta' de Lucas 24 horas después desde 'D Corazón': "No existió agresión"

El final de Andy y Lucas se ha convertido en una auténtica guerra entre los que eran uno de los dúos más consolidados de nuestra música. Tras el final de gira, han empezado a salir todo tipo de rumores y acusaciones.

Unos días después del último y polémico concierto en el Palacio de Vistalegre se conocieron los planes de Andy para debutar en solitario. Y ahora han sido unas informaciones sobre la supuesta pelea que tuvieron en un concierto hace unos meses.

Fue 'Socialité' quien lo destapó todo hace unos meses asegurando que ambos habían tenido una fuerte discusión que hizo que el lugar del ensayo estuviera con todo patas arriba. Cuando se conoció esta información, tanto Andy como Lucas no dudaron en desmentirlo.

Sin embargo, este sábado, Arabella Otero comentó en 'Fiesta' que Andy le había llegado a confirmar en una conversación de tres horas que en aquella discusión "hubo más que palabras". "A mí lo que me cuenta Andy es que siempre le ha tenido envidia y que, en los camerinos, antes de salir a los conciertos, Andy siempre ha sido muy dicharachero, que siempre estaba riendo y demás y que Lucas estaba un poco como si fuese una guerra todo", relató la periodista.

Así, al parecer justo antes de ese comentado concierto hubo un desencuentro. "En ese momento, lo escuchó reírse, no le gustó nada y se puso malo. Lo único que intentó fue acercarse a él, intentar calmarlo y él se volvió loco perdido. Tan loco perdido que casi le rompe el abductor. Por eso tuvo que irse rápidamente al hospital de Mérida"

Sin embargo, solo 24 horas después de lo difundido por 'Fiesta', el propio Andy ha desmentido tales palabras según ha comentado Javier de Hoyos en 'D Corazón' en TVE. "No existió agresión. Esas marcas me las hice yo jugando al fútbol. Lucas no me tocó. No nos pegamos. No hubo agresión por parte de Lucas hacia mí", ha asegurado el cantante al periodista.

Lucas responde a las supuestas acusaciones de Andy

Paralelamente, si 'D Corazón' se hacía eco del desmentido de Andy a 'Fiesta', en '¡Vaya fama!' recogían la primera reacción de Lucas González ante las informaciones sobre que agredió a Andy.

Cabe decir que Lucas González ha declinado hacer cualquier tipo de declaración en televisión sobre este asunto. No obstante, en '¡Vaya fama!' han podido hablar con su mujer y según ella, Lucas "se va a defender donde se tiene que defender". Es decir todo apunta a que pondrá todo esto en manos de sus abogados para poder denunciarlo.

Por otro lado, Gema Fernández ha asegurado en '¡Vaya fama!' que "la relación de Andy y Lucas está muerta desde hace tiempo" porque "nunca han tenido feeling y, con los años, se ha ido empeorando".