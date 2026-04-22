Ivonne Reyes confirma lo sospechado de Gerard en su intervención en 'Supervivientes': "Reconócelo en cámara"

Ivonne Reyes plantó cara a Gerard Arias en la última gala de 'Supervivientes 2026', donde protagonizó una implacable intervención que dejó al concursante a los pies de los caballos tras tildar de "prostituta" a Claudia Chacón en el fragor del enfrentamiento más grave de la edición.

La modelo y actriz venezolana, que había simpatizado con el empresario manchego hasta ahora, se confesó muy decepcionada por haber cruzado los límites de esa manera. "Me parece muy feo y lamentablemente Gerard me ha decepcionado muchísimo", reconoció ante Ion Aramendi.

"Esto no me lo esperaba de ti. Tienes una educación, te importa mucho tu familia, te importa a ti mismo tu programa y te has pasado bastante", añadió Ivonne Reyes, dejando caer que, desde su punto de vista, se había cargado el concurso tan bueno que estaba haciendo hasta la fecha.

"No creo que ninguna mujer ni ninguna persona se merezca escuchar si es prostituta o no prostituta. Las mujeres hacemos con nuestra vida lo que nos sale de las narices y tienes que ser un caballero, un hombre y dar la cara", continuó encarándole la expresentadora.

"Pídele perdón, te has pasado de la raya y realmente es a ella a quien le tienes que pedir perdón", apeló Ivonne Reyes al ver que, de entrada, Gerard Arias justificaba su comentario y no era capaz de dirigirse a Claudia y pedirle unas disculpas sinceras.

"Esos tonos que has utilizado, que vas muy por encima, eso es pasarse también tres pueblos. Reconócelo en cámara y reconócelo a ella y a su familia. Ten respeto. Muy mal, me parece decepcionante", sentenció Ivonne, que habló con una contudencia no vista hasta ahora en 'Supervivientes 2026'.