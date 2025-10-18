'Fiesta' se ve paralizado con Emma García en Telecinco por una impactantes imágenes de Andy y Lucas

Los problemas en la relación entre Andy y Lucas han derivado en la separación del dúo musical tras acabar su última gira, que habría llegado incluso hasta una presunta pelea producida entre ellos. Este sábado, 18 de octubre el programa 'Fiesta' presentado por Emma García ha dado un giro radical a su situación destapando una supuesta agresión de Lucas a Andy que tuvo lugar el pasado mes de mayo durante un concierto en Badajoz, y que ambos negaron entonces.

Hace cinco meses, 'Socialité' ya avanzó esta presunta pelea que se habría producido entre ellos, y según los testigos que consultó el programa de Telecinco ambos llegaron a las manos en los camerinos y hasta Andy tuvo que acudir al hospital. De forma inmediata el propio Lucas intervino a través de una llamada telefónica en 'Fiesta', tachando de "bulo total" esa filtración, y desmintiendo en directo que hubiera existido ese enfrentamiento.

Ahora meses después 'Fiesta' ha visto interrumpida su escaleta en directo, confirmando que disponían en su posesión de tres imágenes "muy explícitas" de Andy donde se mostraría la gravedad de las heridas causadas por Lucas a su compañero del dúo musical. "Las imágenes son impactantes, no esperaba que se vieran heridas de tal calibre", ha introducido Emma García a los espectadores.

Según ha indicado Saúl Ortiz "esto confirma lo que llevamos mucho tiempo contando en este programa". 'Fiesta' ha añadido que "las fotos dejarían claro que esa agresión existió", y que Andy habría tenido que acabar en el hospital tras la violenta agresión, provocándole graves heridas en una pierna que "casi le rompe el abductor".

"Nada de lo que dijo Lucas es real, a mí lo que me cuenta Andy es que siempre le ha tenido envidia y que, en los camerinos, antes de salir a los conciertos, Andy siempre ha sido muy dicharachero, que siempre estaba riendo y demás y que Lucas estaba un poco como si fuese una guerra todo. En los camerinos lo escuchó reírse, no le gustó nada verle reírse y de cachondeo con el resto del staff y, de repente, solo verle reírse, lo puso malo", ha relatado la reportera de 'Fiesta' Arabella Otero.

"Ahí empezó a discusión y él intentó calmarlo. Lo único que intentó fue acercarse a él, intentar calmarlo y él se volvió loco perdido. Tan loco perdido se volvió que casi le rompe el abductor. Por eso tuvo que irse rápidamente al hospital de Mérida", ha concluido la reportera tras recibir las imágenes que le habría enviado directamente Andy y que han dejado en shock a Emma García y al resto del equipo de 'Fiesta'.