Lucas, de Andy y Lucas, desmonta desde 'Fiesta' la exclusiva de 'Socialité' sobre su fuerte pelea: "Un bulo total"

'Socialité' sorprendía este domingo al avanzar en exclusiva que Andy y Lucas habría protagonizado una gran bronca en el camerino después del concierto que dieron hace unos días en Badajoz. Según los testigos, ambos llegaron a las manos y hasta Andy tuvo que acudir al hospital. Tras el revuelo generado, 'Fiesta' seguía indagando en lo sucedido y el propio Lucas interrumpía el programa para desmentir lo que se estaba diciendo en el programa.

Tras hacerse eco de la información de 'Socialité', Amor Romeira daba en 'Fiesta' la versión del entorno de Andy. "Me dicen que el moratón de la pierna es un arrastre desde los carnavales y de Semana Santa, que se viene quejando desde hace mucho tiempo y que incluso la ambulancia de ese concierto de Badajoz tuvo que asistir para mirarle la pierna. Ni Andy ni su entorno quieren entrar de momento en nada de eso, que Lucas cuente lo que quiera", expresaba la colaboradora.

A raíz de ahí, todos los colaboradores recordaban otros momentos de tensión entre Andy y Lucas. "Esto no es un encontronazo puntual, es una crisis que ya nota el público", aseveraba Jorge Moreno que recordaba lo que sucedió entre el dúo musical en otro concierto de hace unos meses. "Se nota que no hay una buena relación entre ellos", llegaba a sostener Emma García.

Tiempo después, Lucas no dudaba en pedir entrar en directo en 'Fiesta' para desmentir lo que se estaba difundiendo y dar su versión de los hechos. "Estoy algo molesto", empezaba diciendo el cantante. "¿Pero qué ha pasado Lucas?", le cuestionaba Emma García. "Lo primero que quiero comentar es que estoy viendo el programa toda la tarde y ponéis ahí un recuadro el cebo que parece que ya habéis dictado sentencia y dais por hecho que Andy y yo nos hemos peleado y eso no es así. No sé de donde ha salido esa noticia que es un bulo total", recalcaba el artista.

Tras ello, Emma García le recordaba que la información había salido en 'Socialité' y que tenían varios testigos de lo sucedido. "Esta mañana me ha llamado Saúl, que es el director de 'Socialité' y me ha dicho que iban a contar la noticia y yo me he quedado blanco y perplejo porque no sé de donde sale este bulo de que Andy y yo nos pegamos en el camerino", aseveraba Lucas.

"¿Por qué hay gente que escucha gritos y golpes?", le cuestionaba Almudena del Pozo. "Este concierto fue el más pequeño que hicimos en la gira, los camerinos estaban en un aula de música que tenía no se cuantas sillas, mesas, tambores y flautas. Nosotros apartamos todas las mesas, todas las sillas y por el camino se pudo caer alguna silla, mesa o flauta. Por otro lado, nuestro equipo de seguridad es gente muy grande y fuerte y a veces hacemos coñas y decimos yo soy más fuerte que tú y nos ponemos a hacer flexiones delante de ellos para vacilarles. Y luego tenemos un tono alto de voz pero eso no significa que haya una pelea", trataba de explicar Lucas.

"¿Pero vosotros os peleáis en plan broma?", insistía Almudena del Pozo. "A ver yo no voy a ser hipócrita, si me preguntas si en 25 años Andy y yo no hemos discutido muy fuerte pues hemos discutido muy fuerte y nos hemos dicho de todo", confesaba él.

Tras ello, Emma García se dirigía al componente de Andy y Lucas. "Lucas tú eres muy claro pero yo con esto estoy flipando. ¿Niegas que haya habido una pelea entre los dos?", le repreguntaba. "Lo niego totalmente. Y te sigo explicando. Ese día estaba lloviendo y el equipo personal se va fuera a fumar y se mojan los pies, entran para adentro y se quedan en la rampa de subir al escenario y luego estaba mojada. Nosotros nos vamos y Andy se cayó y se rompió el abductor y se lo llevan rápidamente al hospital a Mérida y yo pensaba el concierto hay que terminarlo. Si yo hubiese tenido una pelea con él yo te aseguro que no sigo cantando. Pero pensé que había que ser profesional cantar y salí yo solo y para mí fue muy extraño", aclaraba Lucas.

"Y Andy estuvo ocho horas en el hospital. Y estuvo a punto de suspenderse el concierto del día después en Tarragona, pero al final Andy hizo noche en Madrid, se levantó al día siguiente y se hizo el concierto como pudimos porque en Tarragona los médicos le dijeron que tenía que estar tres semanas con las piernas en alto. Y él le echó valor, porque lleva tres años con problemas en el pubis", proseguía diciendo el cantante.

Finalmente, antes de despedirle, los colaboradores de 'Fiesta' no dudaron en hacerle algunas preguntas para saber si la relación entre los dos componentes de Andy y Lucas se llevan bien o no. "Mi relación con Andy es buena, super buena. Es que llevan 25 años intentando separarnos. Y voy a indagar de donde ha salido esta noticia por si es un topo que tenemos dentro", concluía el cantante.