Terelu Campos dice lo que muchos sospechan de Gerard Arias en 'Supervivientes' tras lo sucedido con Claudia

Puede que Gerard Arias esté enfrentando sus últimos días como concursante de 'Supervivientes 2026' tras protagonizar una escena de traición que los espectadores parecen no perdonar en redes. El televisivo, que se encuentra nominado esta semana, continúa en el centro de la polémica tras lo sucedido con Claudia Chacón este domingo y Terelu Campos no ha dudado en sumarse a la oleada de seguidores del formato que piden su expulsión este jueves.

Tras vencer en La Batalla de Titanes celebrada este domingo durante 'Conexión Honduras', el manchego, cuyo pasado con Chacón se remonta a su historia de pasión en 'La isla de las tentaciones', decidió escoger a Nagore Robles en lugar de a la televisiva para disfrutar de la barbacoa que el programa ofrecía como recompensa. Una decisión que hizo estallar a la joven entre lágrimas, recordando que la colaboradora de Telecinco lleva menos de un mes en Honduras.

Terelu Campos pide la expulsión de Gerard Arias y defiende a Claudia Chacón en sus redes: "Acaba de cargarse su concurso"

"Eres un pelota, la eliges a ella por su recorrido en la tele, chupaculos. Se acaba de retratar. Se lo da a Nagore porque le interesa, que le gusta más la fama y una cámara que a nada, friki. A mí que ni se acerque", sentenció Claudia Chacón ante las cámaras visiblemente alterada, sin poder contener las lágrimas contra Gerard Arias. Y Terelu Campos no ha dudado en movilizar a sus más de 355.000 seguidores en Instagram para denunciar la "traición" del televisivo, uniéndose a la oleada de espectadores que buscan su salida del programa.

En su última publicación de Instagram, la colaboradora de 'De viernes' se ha hecho eco de la lacrimógena escena protagonizada por Chacón, que en un ataque de ansiedad se negaba a afrontar el rol de cocinera y camarera de la barbacoa. "¡Ojalá los seguidores de Claudia voten para salvar a cualquiera de los nominado y se vaya Gerard!", ha señalado la hermana de Carmen Borrego en su publicación.

"¡Claudia jamás le hubiera hecho eso a él! ¡Qué miedo le tiene a Nagore! ¡Qué pena! Para mí acaba de cargarse su concurso", ha clamado la antigua colaboradora de 'Sálvame', sumándose a la crítica general de los espectadores de 'Supervivientes', que han condenado la estrategia del ex concursante de 'La isla de las tentaciones' para contentar al rostro veterano de Mediaset, dejando en la estocada a su compañera con la que regresó al foco televisivo.

"Siempre estoy nominada y ahora esto. No me lo merecía. No se merece una persona como Nagore, que lleva aquí la mitad de tiempo que yo, comer antes que yo. Ella está más fuerte que yo, no tiene sentido esto. Ya se le caerá la careta", llegó a señalar Claudia Chacón, que ante su firme negativa a plantarse el delantal y servir a sus compañeros, terminó agotando la paciencia de María Lamela. "Se acabó y se acabó. No quiero volver a ver este nivel y este tono eh", advirtió la presentadora según el enfrentamiento cogía mayor tensión.