Desmontada la estrategia de Gerard para ganar 'Supervivientes 2026' tras su traición a Claudia Chacón

'Supervivientes 2026' vivió su mayor bronca hasta la fecha después de la inesperada y controvertida traición de Gerard Arias durante la emisión de 'Conexión Honduras'. El manchego, como ganador de La Batalla de Titanes, tenía la oportunidad de elegir a Claudia Chacón para comer una suculenta barbacoa. Sin embargo, terminó descartándola e inclinándose por Nagore Robles; mucho más fuerte al haberse incorporado a la aventura un mes más tarde que el resto de concursantes.

Este gesto del robinsón provocó un desaforado estallido en Claudia, derivando en el altercado más intenso de lo que llevamos de edición. La joven mallorquina, presa de la rabia por la decisión de quien fue su 'amante', abandonó incluso el set en el que se desarrolla la asamblea del Consejo de los Dioses; arremetiendo con fiereza contra Gerard.

GERARD ELIGE A NAGORE EN VEZ DE A CLAUDIA Y SE LÍA 🔥🔥🔥



🏝️ #ConexiónHonduras7

🔵 https://t.co/woLRtwDMbp pic.twitter.com/eSsulyuEry — Supervivientes (@Supervivientes) April 19, 2026

"Eres un pelota, la eliges a ella por su recorrido en la tele, chupaculos. Se acaba de retratar. Se lo da a Nagore porque le interesa, que le gusta más la fama y una cámara que a nada, friki. A mí que ni se acerque", clamó a voz en grito. Maica Benedicto, su mayor apoyo en Honduras, y las presentadoras Sandra Barneda y María Lamela trataron de apaciguar los ánimos, pero resultó infructuoso. Claudia Chacón se encontraba muy dolida y encolerizada con la idea de no poder acceder a semejante banquete tras 45 días de penalidades.

Así, la ex participante de 'La isla de las tentaciones' defendió que la elección de Nagore Robles por parte de Gerard Arias era pura estrategia para ganar puntos porque la vasca es un rostro importante televisivamente hablando. "Lo único que quiere es el voto fácil", señaló sin rodeos.

Es que Nagore no lleva ni un mes, se comió una hamburguesa enorme, hasta Sandra lo dice.

Gerard lo que quiere es una defensora en televisón.

Y Maica ha demostrado ser una verdadera amiga yendo y dejando de comer aunque sea un rato.#ConexiónHonduras7 pic.twitter.com/ZMlebtgE8L — LikesyEntretenimiento (@entretuslikes) April 19, 2026

En aras de desenmascararle frente a los espectadores, Claudia aseguró que Gerard está haciendo un "papel" en 'Supervivientes 2026' y que no es tan bueno y tan justo como está haciendo creer. Advirtió con exhibir pruebas para demostrarlo. "Es una estrategia para llegar a la final (…) Él no es lo que está vendiendo aquí y yo lo sé bien", sentenció en su intento por desmontar al de Tomelloso y exponer un lado oscuro que, según ella, está disfrazando en el reality.

"Ya se le caerá la careta", continuó sin freno Claudia Chacón, que prometió retratarle de ahora en adelante y que pidió encarecidamente no convivir con él, pues, tras un nuevo cambio en la configuración de los equipos, ahora forma parte del mismo campamento.

Palabras inéditas de Claudia Chacón contra Gerard Arias y su papel en 'Supervivientes'

Posteriormente, y tras una noche muy bronca en 'Supervivientes', Claudia dejó unas palabras inéditas para las redes oficiales del programa: "Estoy fatal, me ha dolido mucho lo que ha hecho Gerard. Se ha retratado él solo porque sabe que todos los domingos me he quedado sin comer y me ha defendido por eso. Y ahora, en cambio, ha preferido darle la comida a una persona que hace unos días se ha comido una hamburguesa y no lleva aquí ni dos semanas de experiencia. Lo ha hecho porque es un bienqueda, sabe que Nagore es una persona potente televisivamente y lo ha hecho por eso. No conocéis cómo es", ha reiterado la superviviente.

"Se me quitan las ganas de todo y estoy cansada de ser la nominada, la que no come y la última en todo porque tengo carácter. Ahora mismo no tengo ganas de convivir con Gerard, es lo último que quiero", reconoce entre lágrimas mientras reclama que el público valore esta 'puñalada' ante su nominación sorpresa por parte de Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo: "Ojalá la gente tenga en cuenta esto".

Lo cierto es que Gerard Arias parece haber cavado su tumba con ese giro de guion con Claudia. No solo por no escogerla para degustar esa barbacoa, sino por recochinearse a la postre para hacerle, si cabe, aún más daño. Es por ello por lo que, de forma mayoritaria, los espectadores se están posicionando del lado de ella y en contra de él: "A la calle". Con este gesto puede buscarse su expulsión esta semana frente a la propia Claudia, Ingrid y Almudena.