Gerard Arias se enfrenta a una expulsión fulminante en 'Supervivientes' como castigo a lo ocurrido con Claudia

Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo, que hizo uso del primer Tridente Dorado de 'Supervivientes 2026', alteró la lista definitiva de nominados de esta semana y expuso a la próxima expulsión, que tendrá lugar el jueves 23, a su mayor adversario desde el arranque de la edición: Gerard Arias. A cambio, sacó de la palestra a Toni Elías, uno de sus principales aliados en esta aventura.

El concursante manchego, ajeno a esa jugada maestra, descubrió la información este domingo en la gala de 'Conexión Honduras' con Sandra Barneda. También se enfrentó al vídeo que recogía la razón que esgrimió Alvar a la hora de tomar esa revolucionaria decisión: "Nomino a Gerard. Me parece que ya le toca y ahora está en el equipo contrario y lo veo un adversario fuerte".

En cuanto conoció que se encontraba en riesgo de expulsión, Gerard Arias se enfrentó a Alvar Seguí entre fuertes descalificaciones: "Lo veo feísimo, me parece lo más rastrero y ruin que se podría haber hecho. Aunque hayamos tenido nuestras diferencias, hemos estado juntos desde el principio, hemos pescado, hemos estado mano a mano y que se quiera quitar a un rival de esta manera...".

Gerard al enterarse que esta nominado. Le parece lo más rastrero y ruin. Que pronto te llegó el KARMA amigo #ConexiónHonduras7 pic.twitter.com/oEl0UVbQUE — 𝙅𝙪𝙡𝙨 (@nattlac) April 20, 2026

"Yo a Alvar lo tengo como un rival fuerte y, si llego a la final, me gustaría que llegara conmigo para que la gente decida quién llega más lejos o quién es mejor superviviente, pero quitarme de en medio de esta manera cuando en mi equipo hay gente con la que no tiene nada de confianza y tú y yo hemos sido uña y carne... Me has fallado como concursante y como persona. Eres un rival pésimo. No me lo esperaba", prosiguió el concursante, muy decepcionado.

"Es de ser bastante cobarde a la vez de ser bastante mal rival. Yo nunca lo hubiera hecho yo con él", añadió. "Si España me quiere, me salvará y, si no, orgulloso del concurso que he hecho", se defendió antes de concluirse la emisión de 'Supervivientes: Conexión Honduras'.

Los espectadores de 'Supervivientes' se están posicionando del lado de Claudia Chacón y en contra de Gerard Arias

Lo cierto es que Gerard Arias parece haber cavado su tumba con la traición que se produjo justo antes contra Claudia Chacón y que derivó en el mayor altercado hasta la fecha en 'Supervivientes 2026'. No solo por no escogerla para degustar esa barbacoa y optar por Nagore Robles, sino por recochinearse a la postre para hacerle, si cabe, aún más daño.

Es por ello por lo que, de forma mayoritaria, los espectadores de 'Supervivientes' se están posicionando del lado de Claudia y en contra de Gerard. "A la calle", claman. Con ese gesto tan controvertido puede buscarse su expulsión fulminante esta semana frente a la propia Claudia, Ingrid y Almudena. La audiencia quiere vengar su tremenda 'puñalada' a Claudia y amenaza con derribarlo de la competición.