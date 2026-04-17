La jugada maestra de Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo cambia las nominaciones de 'Supervivientes 2026'

Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo fue el ganador del primer Tridente Dorado que se ha puesto en juego en 'Supervivientes 2026'. El pasado domingo, durante 'Conexión Honduras', se hizo con el mayor poder que confiere Poseidón gracias a su victoria en la temida Noria Infernal.

Ese tridente otorgaba el poder de la salvación directa y de un intercambio. Y lo podía aplicar con un compañero o a sí mismo. Pues bien, este jueves, tras la clásica ronda de nominaciones, Jorge Javier Vázquez citó al joven náufrago en el set específico de la Palapa para plantearle ese gran privilegio, que podía usar o todavía no.

"Tienes la posibilidad de sacar a un nominado de la lista y meter a otro compañero, excepto los líderes", le informó el presentador. Los nominados provisionales en ese momento eran Claudia Chacón y Almudena Porras por Playa Victoria e Ingrid Betancor y Toni Elías por Playa Derrota.

Tras cavilarlo durante unos segundos, finalmente Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo se inclinó por usarlo. A pesar de que él no estaba en riesgo de expulsión y de que ese poder era de un único uso (de modo que podía haber optado por reservárselo), decidió emplearlo para salvar a Toni Elías. "Es muy buena persona, es gran amigo también y es un grande de España", argumentó.

Sacado el campeón de motociclismo de la lista de nominados, el superviviente debía designar directamente a otro concursante en su lugar. Y lo cierto es que no se lo pensó dos veces: "Nomino a Gerard. Me parece que ya le toca y ahora está en el equipo contrario y lo veo un adversario fuerte". Recordemos que existe un gran pique entre ellos desde prácticamente el principio de 'Supervivientes 2026'.

Con todo, la lista de nominados dio un vuelco al final de la gala gracias a la jugada maestra de Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo, que con su determinación ha provocado que sean tres los participantes de 'La isla de las tentaciones' en la picota: Almudena Porras, Claudia Chacón y Gerard Arias. Los tres se jugarán la expulsión junto a la periodista Ingrid Betancor. ¡VOTA YA en la encuesta de El Televisero!

Así se desarrollaron las nominaciones en Playa Derrota

Nagore Robles ha nominado a Ingrid Betancor

Maica Benedicto ha nominado a Ingrid Betancor

Ingrid Betancor ha nominado a Nagore Robles

Toni Elías ha nominado a Ingrid Betancor

Gerard Arias ha nominado a Ingrid Betancor

Aratz Lakuntza, como líder, ha nominado directamente a Toni Elías, pero ha sido salvado después por Alvar al utilizar el poder del Tridente Dorado, y ha rebotado la designación directa a Gerard Arias, su archienemigo

Así trascurrieron las nominaciones en Playa Victoria