'Socialité' destapa la presunta bronca "a golpes" entre Andy y Lucas tras un concierto

Este domingo 11 de mayo, 'Socialité' ha dado a conocer en exclusiva una noticia que ha sorprendido a todos. Al parecer, Andy y Lucas habrían protagonizado una fuerte pelea en mitad de un concierto. Una discusión en la que, según testigos presenciales, hubo "más que palabras".

María Verdoy y Antonio Santana, los presentadores de 'Socialité', han advertido que esta noticia "va a impactar y mucho" porque se destaparía el momento tan delicado que atraviesan los artistas tras 20 años de carrera musical. "Es algo tan grave que pone en peligro tanto su relación profesional como personal", aseguran desde el programa de Telecinco.

Aran Santos ha sido la encargada de aportar todos los detalles al respecto. Al parecer fue el pasado viernes, cuando Andy y Lucas ofrecieron un concierto en Badajoz. Ya hacia el final del espectáculo, los artistas, como viene siendo habitual, bajaron del escenario y esperaron a que el público gritase "¡otra, otra!" para volver a subir y finalizar por todo lo alto el concierto.

Andy y Lucas habrían protagonizado una gran pelea en mitad de un concierto

Fue entonces, cuando se marcharon al camerino, cuando se habría producido la fuerte discusión entre el dúo. "Los testigos empiezan a escuchar gritos, golpes… vamos, una pelea monumental en el interior de ese camerino y hablamos de más de palabras", comienza explicando la periodista de 'Socialité'. Tras esto, "solo Lucas sale de ese camerino y vuelve al escenario para terminar ese concierto. ¿Qué ha pasado con Andy? Ellos justifican que se ha dado un golpe y que no puede continuar".

Al día siguiente, el sábado, ambos reaparecieron para ofrecer otro concierto en Tarragona. En él, Andy cantó sentado "porque no se puede sostener de pie". Según explicó el cantante gaditano, estaba lesionado, puesto que se había roto el aductor (músculo de la pierna). El equipo del programa de Telecinco se ha puesto en contacto con ellos para confirmar o desmentir esta información, pero ha podido hablar solamente con Lucas.

Lucas da su versión de los hechos

"En un primer momento se pone muy nervioso, lo niega todo, pero, finalmente, confirma que se produce esa pelea pero apunta que es en tono de juego, que es en tono de broma, que ellos son muy brutos. Que están jugando, que se mueven los muebles porque están haciendo flexiones y que, de vez en cuando, ellos gritan y hacen este tipo de cosas en el interior de los camerinos", explica Aran Santos tras hablar con Lucas.

El cantante se defiende asegurando que "estábamos de cachondeo gritando, que nosotros gritamos alto y ya sabéis como somos Andy y yo. Lo único bueno que nos cambiamos, nos vestimos, movemos las mesas, nos ponemos a hacer flexiones diciendo que estamos más fuertes el uno que el otro… Tonterías. Pero vamos que si nos hubiéramos peleado como dicen ¿cómo hubiéramos ido al día siguiente a trabajar?".

Sin embargo, esto contrasta con lo que dicen los testigos del momento, quienes afirman que el camerino "quedó destrozado". Respecto a la lesión de Andy, su compañero dice que se resbaló porque había agua en el suelo: "Estaba lloviendo fuera, se resbaló en la rampa del escenario. Llegué al camerino y estaba una ambulancia porque tenía la pierna como si no fuera suya. ¿Cómo vamos a llegar a eso? En mi vida me he pegado con Andy, si yo me pego con él una mierda voy a cantar al día siguiente", sentencia.

Pero la cosa no queda ahí. Y es que, hace unas horas, Andy ha subido una foto a sus redes sociales en la que muestra un gran moratón. Junto a la instantánea el cantante escribe lo siguiente: "De las sábanas no es". Un comentario que añade más misterio a todo este asunto.