María Verdoy sorprende por cómo toma partido entre Makoke y Koldo antes de la expulsión de 'Supervivientes'

Como cada festivo, este jueves 1 de mayo, Día del Trabajo, Telecinco ha emitido una nueva entrega de 'Socialité' con María Verdoy y Antonio Santana. Pese a ser fiesta nacional, 'Supervivientes 2025' no descansa y esta noche Jorge Javier Vázquez se volverá a poner al frente de la gala semanal. Una gala en la que Makoke, Manuel y Koldo se juegan la expulsión.

El chef vasco ya ha pedido a sus seguidores que le voten para ser él el concursante eliminado. Una petición a la que se ha unido María Verdoy desde 'Socialité'. Y es que la presentadora ha querido salir en defensa de Makoke ante la posibilidad de que la audiencia opte por mandarla a España. Además, Sofía Suescun, conductora de la sección dedicada a 'Supervivientes', ha recordado que la expulsión será definitiva, y que no habrá "ninguna zona parásita".

María Verdoy pide la salvación de Makoke

"Creo que Makoke corre riesgo", reconocía la hija de Maite Galdeano. Por tal motivo, María Verdoy lanzaba una petición a los espectadores: "No, Koldo quiere irse. Entendemos sus circunstancias y ese llamamiento. Somos conscientes de su alegato para que sus fans voten que se vaya. Debemos hacerle caso. Makoke a la calle, no. Nunca". De esta forma, la periodista salía en defensa de la exmujer de Kiko Matamoros.

Por su parte, Antonio Santana, reconocía que "a mí, Koldo me da mucha ternura. Tiene 66 años y está aguantando como jabato. Él no quiere salir por la puerta de atrás y abandonar, busca que la audiencia le expulse. Está maravilloso". "Sofía, sueles decir que los participantes luchen hasta el final, pero entendemos que este caso es excepcional", añadía la presentadora de 'Socialité', empatizando con el chef. "Sí, lo comprendemos", le daba la razón la colaboradora.

"Cuidado, que podría no ser el primer concursante que pide irse y la audiencia no le hace caso, sino que le apoya. No es el caso de Gala que pidió la expulsión y se la dieron. Koldo tiene una forma entrañable de ser que el público le quiere seguir viéndole. Tiene mucho carisma", comentaba Sofía. Respecto a Makoke, Antonio Santana recordó el apasionado reencuentro que vivió en Honduras con su prometido, Gonzalo Fernández: "Se quedaron con ganas de más".

"Ese amor que tiene superó nuestras expectativas. Me encantó", añadió la novia de Kiko Jiménez, quien cree que la ex de Matamoros "ha vuelto a la adolescencia. Le ha venido bien el concurso, su novio, todo". Será esta noche, durante la gala presentada por Jorge Javier, cuando sepamos si la audiencia hace caso a María Verdoy y salva a Makoke o si, por el contrario, la manda de vuelta a España.