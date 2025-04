Terelu Campos pierde los papeles contra un reportero de 'Socialité' y apunta así a sus presentadores

Este sábado 26 de abril fue un día muy importante para Terelu Campos, ya que ha debutado como actriz de teatro con su obra 'Santa Lola', que se estrenó en Valladolid. En una noche tan especial para ella estuvo arropada por su familia, su hermana Carmen Borrego, su hija Alejandra Rubio y la pareja de esta, Carlo Costanzia.

El reportero de 'Socialité' Darío del Alcázar se desplazó hasta la localidad para cubrir el debut de Terelu Campos en el mundo de la interpretación. Tras el estreno, la colaboradora recibió una larga ovación por parte del público presente. Aunque la noche no acabó de la mejor manera para la hija de María Teresa Campos.

Y es que el periodista del programa de Telecinco intentó hacerle entrega de un pequeño obsequio que, lejos de agradarla, provocó su mosqueo, hasta tal punto que se negó a recibirlo. Se trataba de un ramo de uvas pasas, que refuerza la memoria, para de esta forma no tener que tirar de cue a la hora de decir su texto. "Lo que menos gracia le hizo fuimos nosotros", advirtió el reportero.

El enfado de Terelu Campos con 'Socialité': "No me hace gracia"

En cuanto Terelu Campos vio el regalo de Darío del Alcázar, su rostro cambió por completo. "Pues dáselo a tu presentadora, por si alguna vez se le olvida cuando el cue se apaga", le espetó la periodista al reportero. "No lo pienso coger, hay momentos y momentos para hacer una broma y este no lo es. No voy a coger un regalo que no me hace gracia", sentenció, visiblemente enfadada.

En el plató, María Verdoy y Antonio Santana respondieron a su compañera de cadena en tono irónico, asegurando que ellos "nunca" leen el autocue. "Toda mi admiración a todos los actores y actrices del mundo que estudian el texto entero de una obra de teatro", concluyó la presentadora de 'Socialité', mandando un cariñoso saludo a Terelu Campos.

La colaboradora contó con el apoyo de gran parte de su familia. Su hija, su yerno, su hermana y su cuñado estuvieron en primera fila disfrutando de su debut como actriz. Carlo Costanzia charló con los medios de comunicación allí congregados sobre esta nueva faceta de su suegra: "Nunca la había visto en ese registro y me ha encantado, ha estado genial".