Belén Rodríguez revela en público el feo de Terelu Campos durante su tratamiento contra el cáncer

Belén Rodríguez y Terelu Campos eran íntimas amigas. De hecho, María Teresa Campos siempre consideró a la colaboradora como una hija más. Sin embargo, de la noche a la mañana su relación saltó por los aires y, a día de hoy, su enemistad es más que manifiesta.

Para conocer el origen de esta ruptura tenemos que remontarnos al año 2022, cuando a Terelu le llegó una información que acusaba a su amiga de ser la persona encargada de filtrar a la prensa una información de su hija, Alejandra Rubio. Desde ese momento, ambas cortaron todo contacto.

Este viernes, 18 de abril, Belén Rodríguez se ha sincerado con Emma García en 'Fiesta' sobre esta enemistad. Y es que, pese a haberse reconciliado con Carmen Borrego, no lo ha hecho con su hermana: "Yo de Terelu no sé nada, pero sin rencores, sin dolor. Yo no me había vuelto a acordar de Terelu", ha reconocido la colaboradora.

Además, ha contado que el último mensaje que le envió a su examiga fue para felicitarle por haberse convertido en abuela. Según explica, ella le contestó diciéndole que le llamase cuando supiese los resultados de su biopsia, pero desde ese momento no supo nada más. "Me dice que cuando sepa los resultados que la llame…y la llamo yo. No te lo cuento a modo de reproche, ni había vuelto a hablar de Terelu ni nada", confiesa.

Lo que más le dolió a Belén Rodríguez de Terelu Campos

"Cuando me ingresaron llamó a un amigo en común. Eso me parece todavía peor. Si yo no soy capaz de llamarte a ti y tengo que llamar a una persona para preguntarle por ti, me parece peor", lamenta Belén Rodríguez. Esa fue una de las cosas que más le dolió. "Es raro que acabara así la cosa. Yo no le doy importancia porque ella había estado pendiente", asegura.

Sin embargo, no todo han sido decepciones en los últimos meses. Ya que, la colaboradora ha querido dejar claro que con Carmen Borrego sí que ha recuperado la relación: "La relación con Carmen sí ha reflotado, porque ha estado tan pendiente que me ha gustado". De esta forma, marca las diferencias entre las dos hermanas.

Además, ha echado la vista atrás para recordar cómo nació su amistad con la familia Campos: "Cuando nos conocimos, Terelu y yo salíamos mucho, y cuando se casa con Alejandro yo me hago muy amiga de Carmen. A raíz de ahí nos distanciamos. Coincidíamos en sitios, pero ya no tenemos la amistad de antes". Pese a todo, la relación se mantuvo hasta el 2022, cuando Terelu y Carmen acusaron a Belén Rodríguez de haberlas traicionado.