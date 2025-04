Al descubierto la cláusula que Terelu Campos impone en sus contratos ante su comentado regreso como presentadora

Terelu Campos está disfrutando de la Semana Santa en su querida Málaga, donde su madre, María Teresa Campos, año tras año contemplaba las procesiones desde uno de los balcones de la calle Larios de la ciudad. A la colaboradora de '¡De viernes!' se la ha podido ver muy emocionada, quizá ante la ausencia de su progenitora, quien falleció hace casi dos años y, en estas fechas tan señaladas, la echan mucho de menos.

Aprovechando estos días de descanso, la exconcursante de 'Supervivientes 2025' concedió una entrevista a '101tv.es', donde explicó lo que significa para su familia la Semana Santa. "El Señor de Málaga ('El Cautivo') creo que es especial para todos los malagueños. Mi unión viene de cuando me casé y no me quedaba embarazada. Entonces, hubo un año que, desde el taller de costuras de mi amigo Maro Blanca, le pedí que me ayudara", desveló la periodista.

"Le prometí que iba a verlo todos los años y solo he fallado dos veces. Una, por pandemia; la otra, porque Alejandra nació el 24 de marzo, en plena Semana Santa. Quitando estos dos momentos, siempre lo he visto", añadía Terelu Campos. Y este año lo ha vuelto a hacer. La colaboradora de '¡De viernes!' apareció en la iglesia sola, sin la compañía de su hija, Alejandra Rubio, con la que sí acudió a la procesión del Domingo de Ramos.

Terelu Campos desvela los términos de su contrato

Además, también se ha pronunciado en esta entrevista sobre la cláusula que tiene siempre en sus contratos: "Desde hace muchos años, corto mi vida. Yo he llegado a poner en contrato que no trabajo en estas fechas, necesito estar en Málaga. Es cierto que en los últimos años ha sido más complicado. Necesito mis raíces, mi gente. Cuando vengo, ellos me hacen tener los pies en la tierra", ha sentenciado.

Para María Teresa Campos, también un momento sagrado anualmente era la Semana Santa malagueña. Desde el famoso balcón de la calle Larios, las Campos se reunían para ver procesionar los pasos. Sin embargo, el balcón dejó de ser el mismo cuando la veterana presentadora dejó de acudir, por motivos de salud, en el 2022. Para sus hijas, Terelu y Carmen, también dejó de ser igual tras la muerte de la periodista, a los 82 años, en septiembre de 2023.