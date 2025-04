Alba Carrillo asesta el palo del día a Telecinco desde TVE por lo que han hecho con Terelu Campos

El paso de Terelu Campos por 'Supervivientes' se ha visto envuelto en una nueva polémica después de que Alessandro Lequio señalara a la colaboradora por sus actitudes altivas recordando cuando tuvo una secretaria que la tenía que seguir con un cenicero para apagar sus cigarros. Desde entonces son muchos los testimonios que están cuestionando a la colaboradora de 'De Viernes'. Este domingo, 'D Corazón' ha analizado todo este asunto con Alba Carrillo siendo contundente.

Cabe recordar que Terelu Campos fue colaboradora de 'D Corazón' antes de regresar a Telecinco como fichaje de 'De Viernes'. Por ello, sus ex compañeros no han dudado en dar la cara por ella. Tanto Alberto Guzmán como Gema Fernández la defendían asegurando que la Terelu de ahora no tiene nada que ver con la de cuando fue una estrella como presentadora.

"La Terelu de ahora no tiene nada que ver con esto", recalcaba Gema Fernández. "He compartido con Terelu trabajo en este programa y en Mañaneros. Conmigo ha sido cariñosa, cercana y buena compañera", apostillaba Alberto Guzmán. "Estas prácticas Terulistas que forman parte del pasado, estamos hablando de unos años en los que la televisión eran diferentes y cuántos divos y divas había", añadía el colaborador antes de que fuera Alba Carrillo la que tomara la palabra.

El dardo de Alba Carrillo a Telecinco para defender a Terelu Campos

Así, Alba Carrillo no dudaba en lanzar un dardo a Telecinco desde 'D Corazón'. "El problema de Terelu ha sido irse de TVE porque, cuando te vas a algunos sitios, abres la caja de Pandora. Es un horror", soltaba la colaboradora sin pensárselo. Y es que no hay que olvidar que Alba también salió de Mediaset con gran polémica.

Eso sí, aunque Alba Carrillo reconocía que Terelu le cae bien si que tiene algunas particularidades que hacen que sea especial. "Ella es una persona muy sensible y está hecha para ser tratada como una princesa. A todos nos maquillan con esponjas, pero a Terelu le gusta que las maquilladoras calienten sus manos, froten un poquito y le esparzan la base con los dedos", explicaba.

"¿Pero tú no crees que si ponemos la lupa sobre otras personas todo sería criticable?", incidía Gema Fernández. "Cuando Terelu ha hecho cosas para Semana no he tenido quejas de nadie, siempre ha sido muy profesional", añadía por su parte Jorge Borrajo.