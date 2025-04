Terelu Campos se planta en 'De Viernes' y advierte con emprender acciones legales: "Ya está bien"

El paso de Terelu Campos por 'Supervivientes 2025' ha traído consigo numerosos testimonios sobre su pasado como presentadora de 'Con T de Tarde' en Telemadrid. Algunos programas como 'Tadear' han dado voz a antiguos compañeros de la hermana de Carmen Borrego, quienes la tachan de déspota y de diva.

Incluso hay quien se atrevió a decir que Terelu Campos volvió antes de su baja de maternidad porque la presentadora que le sustituía, Ely del Valle, hacía mejores datos de audiencia que ella, algo que no podía tolerar. Este 11 de abril, '¡De viernes!' aprovechó la presencia de la colaboradora para ponerle varios de estos testimonios que, como cabía esperar, no le hicieron ninguna gracia.

Muy enfadada, la hija mayor de María Teresa Campos explotó contra sus compañeros: "No voy a entrar a alimentar nada de esto, absolutamente nada. Gracias a los compañeros que sí que han tenido buenas palabras sobre mí. No voy a alimentar esto, porque mi intención es poner esto en manos de quien lo tengo que poner. Ya llega un momento que ya está bien. Las personas escudadas en el anonimato, ya no se puede más. Quiero ver todas las pruebas, no voy a alimentar ya esto".

Terelu Campos: "Tengo la conciencia muy tranquila"

Bea Archidona, presentadora del programa nocturno de Telecinco, le recordaba que ha habido compañeros que sí que han dado la cara. Pese a esto, Terelu Campos insistía: "Bueno… no voy a alimentar más esto. Solo diré que tengo mi conciencia muy tranquila. A lo largo de mis más de 40 años de profesión sigo manteniendo relación con un número muy importante de compañeros de todos esos años. No tengo más que decir", sentenciaba la colaboradora.

No obstante, la periodista explicó cómo vivió ella su época en 'Con T de Tarde': "Cada día de programa tenía cuatro cámaras nuevos. Todos los días me aprendía su nombre, porque llamarles por 'oye', me horrorizaba. Siempre he querido rodearme de los mejores profesionales porque de ellos y con ellos he crecido profesionalmente. Era un programa humilde por el que trabajábamos muy duro y con el que hicimos grandes audiencias·", concluyó Terelu Campos.