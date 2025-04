Gloria Camila pronuncia lo que había mantenido en silencio sobre Rocío Carrasco en 'De Viernes'

Gloria Camila aterrizó con su primer scoop en 'De viernes' dispuesta a aclarar las principales polémicas que han marcado su vida. La hija de José Ortega Cano rememoró el ingreso en prisión de su padre, su tormentosa relación con Kiko Jiménez, y no perdió la oportunidad de pronunciarse sobre Rocío Carrasco. Así, la televisiva aclaró el motivo de la inexistente relación con su hermana, señalándola como la principal culpable.

"La historia real es que iban en busca de un niño, pero cuando llegan al orfanato se enteran de que ese niño tiene una hermana pequeña con una diferencia de tres años y mis padres deciden que no nos van a separar, deciden que yo voy en el pack y que nos adoptan a los dos", comenzó desvelando en 'De viernes' de forma inédita sobre su proceso de adopción.

Gloria Camila sobre su relación con Rocío Carrasco: "Lo he intentado por todos los medios"

La hija adoptiva de Rocío Jurado se remontó así hasta los momentos de su infancia que quedaron capturados por los fotógrafos. "De hecho, yo creo que tuve todavía mucha más suerte porque yo no estaba ni en su pensamiento. Gané unos padres y además me quedé con mi hermano de sangre, no podía pedir nada más", aseguró Gloria Camila, visiblemente emocionada por recordar a su madre.

"Yo de pequeña he sido muy feliz, he estado en una familia muy unida, fue un cambio muy radical pasar de un orfanato a una familia tan grande y a vivir en la casa de La Moraleja que era increíble", continuó explicando antes de sentenciar por completo su relación actual con Rocío Carrasco y como le ha afectado no tener su apoyo durante estos años. "Estaba abierta a una conversación porque no deja de ser mi hermana y he echado de menos tener una figura femenina, una hermana", comenzó explicando.

"Me he sentido muy sola", insistió Gloria Camila en su scoop, señalando a la hija de Rocío Jurado como la principal culpable del distanciamiento entre ambas. "Lo he intentado por todos los medios y no se ha podido, cada uno con sus decisiones", sentenció sobre la firme decisión de su hermanastra de no retomar el contacto. "No considero que me hayan hecho diferencia, lo que creo es que al final el valor no es el mismo y el respeto se ha perdido por no ser biológica", terminó añadiendo como el gran titular de la noche.

Sobre la muerte de su madre: "Mi familia intentó que no me enterase"

Tras denunciar la desigualdad que vivió en su propia familia por ser la hija adoptiva, la joven rememoró con cariño a su madre. "Mi madre ante todo era madre, era muy maternal y cuidaba de todos nosotros. Cuando le diagnostican el cáncer a mí me meten en una burbuja, intentan hacérmelo lo más ameno posible manteniéndome ocupada con los estudios, actividades… ", recordó sobre la dura enfermedad que marcó los últimos momentos de la cantante en vida.

"Mi madre fallece cuando yo tengo diez años. Me llevaron a casa, fue una tía mía la que me contó al despertarme que mi madre se había ido al cielo, que ahora mi madre era una estrella. Mi familia intentó que yo no me enterara de las cosas tan de golpe, yo no fui al tanatorio ni al funeral, pero cuando fueron pasando los días y ella no estaba empecé a entender lo que había pasado", señaló Gloria Camila, visiblemente emocionada.