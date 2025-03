Carmen Borrego asesta el palo del día a Kiko Jiménez con sus grandilocuentes palabras en 'Supervivientes'

Como cada domingo, Sandra Barneda se ha vuelto a poner al frente de 'Supervivientes: Conexión Honduras'. Antes de su emisión en Telecinco, los abonados de mitele Plus fueron testigos de un fuerte enfrentamiento entre dos de los colaboradores del debate: Carmen Borrego y Kiko Jiménez.

Todos ellos estaban comentando el protocolo de abandono activado por Rosario Matew, que finalmente acabó abandonando el concurso, siguiendo así los pasos de Beatriz Rico y Terelu Campos. Kiko Jiménez y Carmen Borrego, ambos exconcursantes de 'Supervivientes', tenía opiniones muy distintas sobre la actitud de la concursante.

"Siempre hay una excusa para agarrarse. Yo también he tenido bajones en 'Supervivientes', pero eso también nos pasa en nuestra vida diaria. No se puede manifestar continuamente al público porque agota", le reprochaba el novio de Sofía Suescun. Algo con lo que Jorge Pérez no estaba muy de acuerdo: "Hay gente que necesita más apoyo, lo bonito que tiene 'Supervivientes' es el compañerismo".

"Eso es populismo", replicaba Kiko Jiménez al ganador de 'Supervivientes 2020'. Esto hacía saltar a Marta Peñate, ganadora de la edición 'All Stars': "Eres una persona muy injusta porque cuando Terelu lo ha dicho veinte veces no has dicho nada, tiene el mismo derecho Rosario de tener bajones, esto es ‘Supervivientes'".

Carmen Borrego a Kiko Jiménez: "Eres el más populista de este país"

El andaluz insistía en que esta actitud es "algo que siempre me ha dado mucho coraje". Ante esto, Carmen Borrego también saltaba contra su compañero, protagonizando un momento muy tenso en el plató: "Me parece alucinante que tú taches a esta parte de aquí de populismo, el más populista de este país se llama Kiko Jiménez, no hay nadie más que tú".

Unas palabras que sorprendían al colaborador: "¿Yo populista? ¿Precisamente yo? Según pienso las cosas las voy diciendo y no busco el aplauso". Finalmente, la hermana de Terelu Campos empatizaba con Rosario: "En la convivencia y en la vida tienes momentos buenos y momentos malos. La gente tiene un bajón y luego se puede recuperar". Aunque en este caso no fue así, y Rosario acabó abandonando el programa.