Rosario Matew da un palo al equipo de 'Supervivientes' con su abandono pese a los intentos para frenarlo

No hay semana en la que uno de los concursantes de 'Supervivientes 2025' no active el protocolo de abandono. Si hace unos días Terelu Campos abandonaba los Cayos Cochinos por las duras condiciones de vida, ahora es Rosario Matew la que ha colocado contra las cuerdas al reality al comunicar su intención de abandonarlo. Una decisión que ha terminado con Rosario Matew fuera del concurso.

Así se lo ha comunicado a Sandra Barneda: "Admiro muchísimo a todos los compañeros que se han sumado a esto porque de verdad que es algo súper duro y también me admiro a mi por ser tan valiente y haberlo dado todo y estar escuchando lo que siento. Yo sólo sé como me siento y perfectamente lo que se espera de mí... Siento que tengo que escuchar a mi instituto y darle a mi cuerpo lo que necesita y necesito irme a casa. Me voy a mi casa, abandono la aventura. No puedo más, lo siento de verdad".

De igual manera, la hasta ahora concursante ha añadido: "Mi instinto me dice que como siga aquí el recuerdo tan bonito que tengo de esta aventura se puede convertir en algo muy feo. Me sigo sintiendo atrapada, es algo que solo estoy sintiendo yo. Si me hubiese roto un brazo sería más fácil de explicar, pero es algo interno, una herida que no se ve... Necesito pensar e mí y me siento orgullosa de tomar esta decisión".

Las causas del abandono definitivo de Rosario Matew de 'Supervivientes 2025'

Antes de ello, la concursante ha dado a conocer el motivo por el que ha decidido pedir abandonar: "La respuesta no es tan fácil, es un cúmulo de cosas. A Terelu le fallaba el cuerpo y no la mente y siento que me sucede todo lo contrario. Mi cuerpo responde al cien por cien y venia con un montón de pensamientos limitantes y un montón e miedos que no me pasa, siento que he encajado muy bien en el grupo y todo eso está bien, pero tengo una sensación de ahogo constante, de asfixia, de sentirme atrapada y como que mi cabeza no está procesando bien todo esto. Necesito como huir porque me siento completamente atada".

Así pues, Rosario Matew ha recordado el origen de sus miedos e inseguridades: "En 2023, a finales, pasé un periodo muy malo de muchísima ansiedad. Me limitó muchísimo, perdí oportunidades laborales, dejé de salir de casa y lo pasé realmente mal. Cada vez que siento cosas parecidas, mi cuerpo activa todas las alarmas. Es inviable, no puedo permitirme volver a pasar por lo mismo". Por su parte, Sandra Barneda le ha planteado: "Me gustaría que a tu misma mente le preguntaras si es ella la que te está impidiendo continuar, porque tú puedes, ¿estás dispuesta a atravesar esa pantalla de resistencia?".

Como respuesta, la joven concursante ha asegurado llevar semanas luchando contra esta situación: "Me la he hecho mil veces, me lleva pasando desde la semana uno e iba atravesando día tras día. Gracias a mis compañeros y equipo, me han estado ayudando muchísimo. Soy una persona que me cuesta mucho expresar los eu siento y me lo voy callando hasta que exploto... Es algo con lo que llevo luchando muchos días, no es algo repentino y no estoy bien".

El emotivo mensaje de apoyo de los padres de Rosario a la joven

Poco más tarde, Sandra Barneda ha vuelto a conectar con la joven para insuflarle ánimos. No lo ha hecho sólo la presentadora puesto que la joven ha podido recibir el mensaje de ánimo de sus padres. "Inténtalo que tú sí que puedes mi vida, sabes que confiamos en ti. Fíjate lo que has conseguido, estoy aquí por ti. Has pasado lo peor", le ha transmitido su padre. Visiblemente afectada, la todavía concursante ha asegurado: "Si me queréis, escuchadme. Lo estoy pasando muy mal y no por el hambre ni por el sueño... por la cabeza, lo estoy pasando muy mal. Necesito veros, de verdad". "Cariño, sabemos que lo vas a conseguir. Hazlo por ti, saca fuerzas de dónde sea", ha concluido el padre de Rosario.

El emocionante mensaje de Sandra Barneda a Rosario Matew

La joven también ha podido escuchar el mensaje de su pareja, Steven, lo que ha emocionado sobre manera a la joven y ha motivado el mensaje de ánimo de la presentadora: "Necesito que me escuches, te voy a hablar desde el corazón. Creo que 'Supervivientes' es una oportunidad para ti y para que sigas escuchando a tu corazón, para que sigas aquí. Acaba de decirte Steven que te ama y esa nube que no te dejaba disfrutar desde que llegaste se ha disipado. Has dicho al principio que tus miedos te estaban superando y tu familia y tu novio te han dicho que esta oportunidad solo pasa una vez en la vida. Es momento de pensar con claridad y en ti de verdad para quererte más, para sostenerte tú estés con quien estés, haya ocurrido, lo que haya ocurrido. Es tu momento como dijo otra concursante de 'Supervivientes' y no puedes desaprovechar esta oportunidad".