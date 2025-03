'Supervivientes' se enfrenta a la inesperada pérdida de esta concursante que decide abandonar

Solo llevamos tres semanas y ya ha habido dos protocolos de abandono en 'Supervivientes 2025'. Primero fue Beatriz Rico después Terelu Campos y ahora ha sido otra concursante del reality de Telecinco la que ha amenazado con pedir su abandono en Honduras.

Así, tal y como ha avanzado este sábado 'Fiesta' con Emma García una de las concursantes ha dicho 'basta' y ha confesado que quiere marcharse. Se trata de Rosario Mattew, ex concursante de 'La isla de las tentaciones', que se está viendo superada por la aventura.

"Después de pensarlo mucho toda la noche y llevo toda la semana mal, siento que ya no puedo más y quiero irme a casa", asegura Rosario ante un miembro de la organización de 'Supervivientes 2025' tal y como se ha visto en las imágenes de 'Fiesta'.

Y cuando la preguntan si está segura, Rosario responde que sí. De esta forma, este domingo en 'Conexión Honduras' con Sandra Barneda veremos si finalmente la influencer tira la toalla y decide abandonar para siempre los Cayos Cochinos o si se lo ha pensado mejor y se mantiene en la isla.

Rosario Mattew quiere abandonar 'Supervivientes 2025'

Cabe recordar que ya el pasado jueves justo en el momento de la nominación, Rosario Mattew se hundía ante Jorge Javier Vázquez y avanzaba que ya no aguantaba más. "Yo estoy un poco tocadilla, no lo estoy pasando bien y siento que la experiencia me está superando un poco, es todo un cumulo de emociones y lo estoy llevando un poco regular con la incomunicación", expresaba.

"Pero eso es lo bonito Rosario aprovéchalo", le aseguraba Jorge Javier Vázquez. "Eso me dicen mis compañeros, que me siento muy arropada por ellos pero se me está haciendo muy muy difícil de verdad", incidía Rosario en la última gala de 'Supervivientes'.

Asimismo, cabe recordar que Rosario Mattew es una de las nominadas de esta semana después de que Damián Quintero como capitán de Playa Furia decidiera nominarla mientras que Carmen Alcayde fue la nominada del grupo. A ellas dos se sumaron Makoke y Koldo Royo como nominados de Playa Calma. En el caso de que Rosario se terminara marchando posiblemente las votaciones quedarían paralizadas como pasó en el caso de Beatriz Rico.