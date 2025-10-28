Borja González ('Supervivientes') clama contra 'Vamos a ver' por lo que se ha llegado a emitir

Borja González, el ganador de 'Supervivientes 2025' ha cargado en sus redes sociales contra 'Vamos a ver' después de haberle señalado por enseñar a su hijo Luca en redes sociales. Así, el ex de 'La isla de las tentaciones' no ha dudado en contestar lo emitido en el programa de Patricia Pardo.

Ha sido este martes cuando 'Vamos a ver' ha emitido un reportaje sobre los padres que comparten contenido de sus hijos pequeños en redes sociales sin medir las consecuencias después de que el Ministerio de Juventud e Infancia quiera regularlo.

Todo después de ver como en 'Vamos a ver' colaban varias fotografías de Borja González y su pareja Ana junto a su hijo Luca cuestionando que influencers como él cuelguen fotos de sus hijos para ganar dinero con las publicidades que hacen con determinadas marcas.

Tras ver el reportaje, Borja González no ha dudado en defenderse a través de un story de Instagram con una captura a lo que se había visto en el programa de Patricia Pardo. "Para mí las redes forman parte de nuestra vida y de cómo compartimos lo que nos importa. En mi caso, subir alguna foto o momento con mi hijo no es exposición, sino una forma de compartir con cariño nuestra vida familiar, igual que haría con familiares o amigos. Igual que haría sino fuéramos conocidos", empieza señalando el valenciano.

"Es nuestra vida. Si algún día llega a molestarle a Luca le daré las explicaciones que tenga que darle a él", prosigue defendiendo Borja González molesto por lo que han hecho en el programa de Telecinco.

"Creo que se debería poner más el foco en proteger a los niños que crecen en entornos peligrosos o vulnerables, en lugar de criticar a quienes simplemente mostramos momentos felices con nuestros hijos", concluye el ganador de 'Supervivientes 2025'.