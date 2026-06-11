Borja González, vigente campeón, pone nombre a su ganador de 'Supervivientes 2026', que dista de su augurio

Borja González, vigente campeón de 'Supervivientes' tras proclamarse ganador en la edición 2025, está a punto de ser sucedido en el palmarés. Y a horas de la gran final, que se debatirá entre Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo, Maica Benedicto, Alba Paul y José Manuel Soto, se ha enfrentado a la cuestión sobre quién es su favorito para alzarse con la gloria y con ese cheque de 200.000 euros.

En unas declaraciones para El Confidencial, el valenciano, que no se caracterizó precisamente por ser claro y directo en su temporada, ha afirmado, de entrada, que no tiene "un ganador claro" y que a los cuatro los ve "justos finalistas". Es lo que se suele decir cuando se quiere ser tibio.

"Gerard me gustaba mucho al principio, luego la lio un poquito. Después me gustaba mucho Alvar, pero lo vi muy estratega después. Alba Paul no me gustaba al principio y ahora me gusta mucho... Ha ido cambiando mucho para mí la edición", ha declarado Borja González al citado medio.

No obstante, el exparticipante de 'La isla de las tentaciones' y creador de contenido sí se ha mojado a la hora de puntualizar que en esa terna de finalistas habría cambiado a José Manuel Soto por Gerard Arias o por Aratz Lakuntza, uno de los mejores concursantes y todo un espectáculo en las pruebas.

Borja González se inclina por Alba Paul, pero cree que ganará Maica Benedicto

Y aunque le haya costado verbalizar un nombre, finalmente se ha decantado por Alba Paul. "La veo muy completa, la que más ha pescado, aporta en todo, y ha dado contenido", ha destacado. Eso sí, cree que "va a ganar Maica": "También la veo justa ganadora porque ha dado contenido, en las pruebas lo da todo, ha pescado...".

Por otro lado, Borja González ha hecho "una mención especial" a Claudia Chacón: "Ha sido la gran protagonista para bien o para mal de la edición. Creo que ha movido la isla y era fundamental, aunque menos mal que no me tocó en mi edición porque me habría vuelto loco".