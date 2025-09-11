Borja González destapa lo que le ha ocurrido con los 200.000 euros del premio de 'Supervivientes'

El pasado mes de junio, Borja González se convertía en ganador de 'Supervivientes 2025', llevándose como premio un cheque total de 200.000 euros. Ahora, tres meses después de su victoria, ha compartido con sus seguidores de Instagram o Tik Tok lo que le ha llegado a la cuenta y qué pellizco se ha llevado Hacienda del total.

De los 200.000 euros del premio, ya le han ingresado 162.000. Por lo tanto, ha pagado 38.000 euros. Ahora le falta abonar el tramo autonómico de la Comunidad Valenciana, donde reside, que asciende a 50.000 euros. Por lo que del total le han quedado limpios unos 112.000 euros.

A raíz de esto, Borja González ha compartido un vídeo en sus redes sociales en el que no duda en mandar un mensaje a los políticos por los impuestos que ha tenido que pagar. Según ha explicado, si fuese de Madrid, Murcia o Galicia, podría pagar 10.000 euros menos por el tramo autonómico. "A ver, quiero pensar que es por lo bien que se gestionan las catástrofes en Valencia", ha ironizado, adjuntando un vídeo del presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón.

Borja González bromea con lo que se le ha quedado del premio total de 'Supervivientes 2025'

Borja González, tras convertirse en el ganador de 'Supervivientes 2025'

"Vamos que me pongo un poco tonto y me toca pagar por haber ganado. Pero ojo, no me quejo, que sé que el dinero de nuestros impuestos en España se utiliza muy bien", ha añadido, lanzando un dardo también a Pedro Sánchez, adjuntando el vídeo del momento en el que el presidente del Gobierno dijo: "si necesitan más recursos que los pidan".

Siguiendo con la broma, Borja González ha asegurado estar contento, ya que quería una casa con piscina y un coche y ya lo tiene, aunque ambos sean de juguete. Como era de esperar, la publicación no ha tardado en llenarse de comentarios. Algunos le recuerdan que ganar 112.000 euros "por estar tres meses en una isla sin hacer nada no está tan mal". Mientras que otros consideran que es "injusto" tener que pagar casi la mitad del premio en impuestos.