Borja González cuestiona así que Montoya fuera fichado para 'Supervivientes 2025' y da las claves de su estado

Borja González ha reaparecido en el plató de 'Tardear' este martes, el primero que ha pisado tras finalizar 'Supervivientes 2025'. El ganador de la edición ha hablado de su ansiedad por la comida, algo que le ha llevado a un cambio físico sin precedentes, y de Montoya.

Su entrevista en el programa de Frank Blanco y Verónica Dulanto ha coincidido con el momento en el que el sevillano ha regresado al foco mediático después de muchas semanas totalmente desaparecido. Y, como no podía ser de otro modo, se le ha preguntado por ello.

"Creo que ha sido muy duro para él. No tendría que haber entrado en 'Supervivientes'. Se lo dije cuando lo vi, que no era el momento", ha sentenciado alto y claro Borja González. Esta reflexión la han hecho muchos después de analizar el decadente paso de Montoya por el reality aventurero.

"Le ha venido grande todo y al salir no ha sido como se esperaba y ha petado. No he hablado con él desde entonces, solo le mandé un mensaje. Yo creo que no se esperaba no ganar, no se esperaba lo de Anita o quizá tampoco que cierta parte del público estuviera en su contra", ha valorado el valenciano sobre los motivos que han conducido a Montoya a comportarse así tras volver de Honduras.

Por otro lado, Borja González también ha hablado de su actual estado físico: "He engordado 17 kilos, hay 4 de diferencia a cuando me fui a Honduras, pero claro antes estaba muy musculado y ahora...". El joven no ha podido controlar su extrema ansiedad por la comida: "Este mes me he comido lo mío, lo de mi novia y lo de mi hijo".

Y ha puesto ejemplos de algunos de sus extraños comportamientos tras 'Supervivientes 2025': "Si son croquetas, ya estoy pensando en cuántas hay, cuántos somos, cuál es la más grande, a cuántas tocamos. Todo va rapidísimo. Antes no era de comer dulce y ahora todo el rato. Antes no me costaba no comerlo y ahora lo necesito", ha admitido.

Al hilo, Lara Ferreiro, psicóloga de 'Tardear', ha tipificado el trastorno del joven como "una fobia a no tener alimentos" a raíz de su estancia en una isla desierta. Además, ha explicado que es un problema frecuente en concursantes de 'Supervivientes': "La gente que está en la isla tiene muchísimo esta sintomatología porque su cuerpo ha estado en alerta. Te puede generar ansiedad, estrés, baja autoestima corporal, algún trastorno de imagen".

No obstante, Borja González ha avanzado también en 'Tardear' que ya ha cambiado (y controlado) sus hábitos alimenticios y que ha comenzado una disciplinada rutina de ejercicio para conseguir su figura previa a 'Supervivientes 2025'.