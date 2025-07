El alto pronunciamiento de Montoya tras su huida abrupta de Telecinco y sus planes de futuro: "He estado ciego"

José Carlos Montoya sorprendía este domingo al anunciar que regresaba este lunes a las 20:00 horas a sus redes sociales para romper su silencio tras su vuelta de Honduras y haberse retirado de los focos tras faltar al último debate final de 'Supervivientes 2025'.

Finalmente, el andaluz no hacía un directo como todos esperaban, sino que colgaba un vídeo en el que respondía a algunas preguntas que muchos se hacen. "No podría pasar página sin daros las gracias por todo vuestro apoyo. Y como diría la gran María Jiménez: "Se acabó... y ahora mi mundo es otro", asegura junto al vídeo.

"Creo que este es el mejor sitio, el ideal, porque los flamencos habéis estado aquí siempre y porque va acorde a mi esencia", defiende al preguntarle sobre el por qué ha roto su silencio a través de su cuenta de Instagram y no, como cabía esperar, en algún programa de televisión en Mediaset como 'De Viernes'.

Cuando le preguntan por cómo se encuentra, Montoya asegura que "mentiría si dijera que estoy como el chico que entró en Honduras radiante de felicidad". "Al final el cariño vuestro ha sido mi cura, ese cariño fue el que me impulsó a vivir la experiencia porque creo que me lo merecía y lo merecíais vosotros. No tengo felicidad plena pero sí que estoy mejor y aprovecho para dar las gracias a todo el equipo de profesionales que han estado desde que dije basta", confiesa.

"Lo bueno es darse cuenta a tiempo porque creo que ha sido a tiempo y agradecido a mi psicólogo Jesús, a mi terapeuta emocional Pedro, a mi gimnasio porque el deporte es muy importante cuando uno está en horas bajas y a todo el mundo que me ha estado apoyando y a mi familia", añade agradeciendo todo el apoyo y ayuda que ha recibido.

Sobre lo que le pasó, Montoya ha sido claro. "He tenido que parar porque todo no vale, mi cabeza ha dicho basta, pero bueno creo que también lo he dicho muchas veces, repito mucho las cosas porque es la realidad, lo que me pasó lo he dicho siempre, le ha podido pasar a miles de personas. Todo el mundo se enamora y a todos le ponen los cuernos, lo que no pasa es que se haga viral, yo sé que estoy expuesto porque entro a un programa, pero que se haga todo el mundo eco de un sufrimiento que pasé", recalca.

"He ido sufriendo contra viento y marea. Tengo derecho a enamorarme, y no me quiero emocionar aunque los flamencos sabéis que me emociono, al final ha sido un sufrimiento viral y mundial, un sufrimiento que por mi política lo he llevado al humor para estar bien yo. Yo nunca me he querido reír de nadie y mi conciencia lo tiene. Estoy en contra del hate y del odio porque cuando uno quiere, quiere ciego ya está", sentencia.

"He sido una persona ciega siempre porque me he enamorado de una persona y ya está, como cualquiera. Puedo decir que yo entré a Honduras porque me hacía ilusión y porque ya estaba preparado para ver ese fenómeno del Montoya por favor, de la alegría, de la gambita y del brillo. Eso es humor a base de un drama porque es mi filosofía", prosigue insistiendo en el vídeo Montoya.

"El amor puede con todo. Por eso lo de que Montoya hace las cosas por la imagen es mentira. Yo siempre me he ido chocando y yo entré en Honduras porque esa era mi cura y revivir realmente esa situación y entré perdonando, abriéndome a todo el mundo. Pero volver a revivir y ver un debate que tampoco se me explicó, pero lo olvidé porque era un sueño para mí estar en Honduras", añade al respecto.

Y por último, sobre el futuro, Montoya avanza que "ahora está saliendo el sol y como decía aquel que corría por la playa, Montoya va donde brilla y creo que es el momento de seguir brillando, de seguir creciendo y aprendiendo". "Gracias porque lo mejor está por venir", termina recalcando.