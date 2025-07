Montoya comunica su vuelta, y no será en Telecinco: Dónde reaparecerá un mes después de 'Supervivientes 2025'

Montoya ha anunciado la noticia más esperada por todos sus seguidores: su inminente regreso a la vida pública. Y es que, tras su paso por 'Supervivientes 2025' decidió retirarse del foco mediático y refugiarse en la casa de sus padres, en Sevilla. Ni siquiera sus amigos más íntimos han tenido contacto con él en todo este tiempo.

Montoya se convirtió en el gran ausente del debate final de 'Supervivientes' y, desde entonces, paró toda su actividad en las redes sociales. Hace unas semanas, emitió un comunicado para hablar del motivo de su sorprendente retirada. Él la justifica alegando su salud mental y la necesidad de tomarse un tiempo para recargar pilas antes de volver a sentarse en un plató de televisión.

El pasado viernes, el sevillano rompía el silencio que había mantenido hasta ahora y respondía brevemente a los medios de comunicación que querían conocer cómo se encontraba. El exconcursante de 'La isla de las tentaciones' reconocía ante los micrófonos de 'TardeAR' que iba poco a poco, pero que estaba mejor. "Hace mucha calor, mi alma. Que tengas un buen verano. Id a la playa o a la piscina y disfrutad", decía a los reporteros con la naturalidad que le caracteriza.

Montoya anuncia su esperado regreso

Preguntado por su estado de salud, Montoya respondía lo siguiente: "Un poquillo mejor, un poquillo mejor". Además, defendía su decisión de haberse apartado de la televisión: "Yo soy como soy. Hay que saber decir basta. Todo no vale". Sobre una posible vuelta a la vida pública, el joven se mostraba prudente: "Paso a paso".

Sin embargo, con estas palabras daba a entender que su regreso estaba cada vez más cerca. Y en efecto, este domingo 20 de julio, Montoya ha anunciado, para gran alegría de sus seguidores, el día y la hora de su vuelta. El ex de Anita Williams ha compartido en Instagram un reels con el que ha anunciado su regreso a la vida pública.

"Flamenc@s, estamos de vuelta. Nos vemos mañana a las 20:00, aquí", ha comunicado. Además, ha compartido una imagen en el que él mismo dice "he vuelto". Por lo tanto, será este lunes a las 20.00 horas cuando se producirá la esperada reaparición del sevillano, que de momento no tiene fecha de vuelta a los platós de Telecinco. Lo que no ha desvelado es cómo será, si hará un directo con sus seguidores o publicará algún post explicando los motivos de su desaparición.